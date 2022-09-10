Тюменский сенатор Павел Тараканов не смог поехать в Краснодон из-за COVID-19

«Сегодня СМИ стали распространять фантазийные рассуждения о том, почему я не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября. Ответ прост: с 3 сентября болею коронавирусом, нахожусь на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут», написал Павел Тараканов в своем тг-канале
Сенатор добавил, что как только представится возможность, обязательно посетит в ЛНР и Краснодонский район. Ранее СМИ писали, что Павел Тараканов отказался ехать на Донбасс и этот слух заставил политика прервать молчание.
Напомним, тюменская делегация работает в Краснодонском районе с 5 сентября, это уже не первый визит тюменцев в ЛНР. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР в начале июня.
Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 1 тысяча 130 случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее в регионе COVID-19 заболели 1 тысяча 16 человек.