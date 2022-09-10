Тюменский сенатор Павел Тараканов не смог поехать в Краснодон из-за COVID-19

«Сегодня СМИ стали распространять фантазийные рассуждения о том, почему я не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября. Ответ прост: с 3 сентября болею коронавирусом, нахожусь на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут», написал Павел Тараканов в своем тг-канале