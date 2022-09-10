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Тюменский сенатор Павел Тараканов не смог поехать в Краснодон из-за COVID-19

10 сентября 16:03
Фото: 1Mi
Сенатор от Тюменской области, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов пояснил, почему не смог поехать со своими коллегами в Луганскую Народную Республику 5 сентября. По словам политика, 3 сентября ему поставили диагноз COVID-19.

«Сегодня СМИ стали распространять фантазийные рассуждения о том, почему я не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября. Ответ прост: с 3 сентября болею коронавирусом, нахожусь на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут», написал Павел Тараканов в своем тг-канале

Сенатор добавил, что как только представится возможность, обязательно посетит в ЛНР и Краснодонский район. Ранее СМИ писали, что Павел Тараканов отказался ехать на Донбасс и этот слух заставил политика прервать молчание.

Напомним, тюменская делегация работает в Краснодонском районе с 5 сентября, это уже не первый визит тюменцев в ЛНР. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР в начале июня.

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 1 тысяча 130 случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее в регионе COVID-19 заболели 1 тысяча 16 человек.

#Новости#Валентина Бурнашева#Политика
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