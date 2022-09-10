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Тобольские медики спасли тюменца, упавшего с 10-метрового кедра

10 сентября 12:15
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Житель Тюменской области упал с 10-метрового кедра в окрестностях Тобольска и получил серьезные переломы. Благодаря оперативной помощи медиков, их профессионализма, серьезных последствий — потери двигательной функции, удалось избежать, сообщает региональный депздрав.

Тоболяка с травмами крестца и пяточной кости экстренно госпитализировали. Медикам пришлось буквально по осколкам собирать крестец, а затем фиксировать его специальными винтами. Пяточную кость сначала зафиксировали спицами, а затем при помощи эндоваскулярного хирурга сопоставили суставную поверхности кости пятки для её дальнейшего нормального функционирования.

На данный момент здоровью тоболяка уже ничего не угрожает. По словам заведующего отделением травматологии ОБ № 3 Алексея Гринь, данные травмы опасны тем, что есть риск повреждения органов малого таза, нервных пучков. Однако при своевременном и грамотно проведенном оперативном вмешательстве таких последствий удается избежать.

Стоит отметить, что все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных ситуациях. Благодаря этому жители Тюмени и области получают помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы. Опыт и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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