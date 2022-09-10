Тобольские медики спасли тюменца, упавшего с 10-метрового кедра

Стоит отметить, что все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных ситуациях. Благодаря этому жители Тюмени и области получают помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы. Опыт и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.