Тобольские медики спасли тюменца, упавшего с 10-метрового кедра

Тоболяка с травмами крестца и пяточной кости экстренно госпитализировали. Медикам пришлось буквально по осколкам собирать крестец, а затем фиксировать его специальными винтами. Пяточную кость сначала зафиксировали спицами, а затем при помощи эндоваскулярного хирурга сопоставили суставную поверхности кости пятки для её дальнейшего нормального функционирования.
На данный момент здоровью тоболяка уже ничего не угрожает. По словам заведующего отделением травматологии ОБ № 3 Алексея Гринь, данные травмы опасны тем, что есть риск повреждения органов малого таза, нервных пучков. Однако при своевременном и грамотно проведенном оперативном вмешательстве таких последствий удается избежать.
Стоит отметить, что все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных ситуациях. Благодаря этому жители Тюмени и области получают помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы. Опыт и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».