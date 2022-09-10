На тюменском «Авито» начали продавать предзаказы на iPhone 14 из Казахстана

Добавим, что в США стоимость базового iPhone 14 на данный момент составляет порядка 48 тысяч рублей (800 долларов). Это более чем на 40% дешевле, чем в России на этапе предварительного заказа. Сколько будет стоить iPhone 14 в России после того, как начнутся его официальные продажи в магазинах, пока неизвестно.