На тюменском «Авито» начали продавать предзаказы на iPhone 14 из Казахстана

Продавец заверяет, что в ближайшие дни намерен отправиться за iPhone 14 в Казахстан. Желающие смогут стать обладателями новых смартфонов уже 17 сентября (официальные продажи новой версии iPhone начнутся 16 сентября). Правда, доставка осуществляется только по предоплате — минимум 20% от стоимости.
При 100%-й оплате товара предусмотрена скидка 5%. Стоимость новых iPhone 14 из Казахстана составляет от 83 тысяч до 130 тысяч рублей.
«Заключаем договор оказания услуг, в том числе удалённо. По факту наличия стоимость будет выше», отмечает продавец.
Добавим, что в США стоимость базового iPhone 14 на данный момент составляет порядка 48 тысяч рублей (800 долларов). Это более чем на 40% дешевле, чем в России на этапе предварительного заказа. Сколько будет стоить iPhone 14 в России после того, как начнутся его официальные продажи в магазинах, пока неизвестно.
По мнению экспертов, цена на базовую версию, вероятнее всего, составит не менее 110 тысяч рублей. В ночь официального открытия продаж стоимость новых смартфонов Apple может достигнуть более 200 тысяч рублей.