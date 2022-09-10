На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло 5 ДТП. Есть пострадавшие

Различные травмы получили пять человек, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Омской области. На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Ехали сегодня рано утром по трассе в сторону Тюмени. Вообще удивительно было ехать, честно говоря — туман опускается резко, но среагировать и снизить скорость всё равно можно. Зачем же гнать в тумане?», отметил Алекс Д.
По словам очевидцев, из-за задымления и аварий на участке автодороги возникла километровая пробка.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня рано утром на Тюмень опустился туман. Дымка наблюдалась в отдельных районах города. В частности, на Салаирском тракте, по словам очевидцев, видимость была практически нулевая.