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На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло 5 ДТП. Есть пострадавшие

10 сентября 10:10
Фото: 1Mi
Настоящий автомобильный апокалипсис случился сегодня под утро на федеральной трассе Тюмень — Омск. Из-за дыма от горящих торфяников и, как следствие, крайне низкой видимости на дороге, в Крутинском районе произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Различные травмы получили пять человек, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Омской области. На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Ехали сегодня рано утром по трассе в сторону Тюмени. Вообще удивительно было ехать, честно говоря — туман опускается резко, но среагировать и снизить скорость всё равно можно. Зачем же гнать в тумане?», отметил Алекс Д.

По словам очевидцев, из-за задымления и аварий на участке автодороги возникла километровая пробка.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня рано утром на Тюмень опустился туман. Дымка наблюдалась в отдельных районах города. В частности, на Салаирском тракте, по словам очевидцев, видимость была практически нулевая.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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