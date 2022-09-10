Губернатор Александр Моор призвал тюменцев проголосовать на выборах

Тюменцам предстоит выбрать депутатов Ишимского, Вагайского районов, Казанского и Мальковского сельских поселений. Кроме того, довыборы пройдут в Тюменском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском, Упоровском, Викуловском, Армизонском, Омутинском, Сладковском, Ярковском и других районах. Всего предусмотрено сто муниципальных мандатов.
«Только избиратели, решают, кто представит их интересы в законодательных и представительных органах власти. От избирателей зависит, насколько избранные депутаты будут компетентными. Найдите время и придите на избирательный участок», отметил Александр Моор.
Отметим, в этом году в Тюменской области проголосовать смогут порядка 185 тысяч избирателей. Найти свой избирательный участок тюменцы могут на сайте Центральной избирательной комиссии.