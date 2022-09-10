Грибники встретили в лесу под Тюменью волка

В комментариях под постом автора большая часть горожан пришли к выводу, что это вовсе не волк, а маламут или хаски, поскольку волк выглядит иначе — у него более вытянутая морда, длинные лапы, другой окрас шерсти.
«Эта Хаски там бегает. И уже давно. Я 26 августа ехал в сторону Кургана, она самая и бегала вся замученная и потерянная. Я ещё пассажирам сказал, что, наверное, потерялась у охотника, а дом найти не может», написал Эдуард С. в сообществе ЧП Тюмень ЧС.
Горожане отметили, что в начале лета как раз в районе Червишевского тракта потерялся хаски. Хозяева ищут его до сих пор.
«Это хаски потерялся. Волк бы не дал себя фотографировать и светить фарами. Он бы убежал, волк очень осторожное животное», отметил Роман Б.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские грибники на этой неделе сообщали об обнаруженных следах медведя недалеко от деревни Леваши.