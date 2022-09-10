Грибники встретили в лесу под Тюменью волка

«Эта Хаски там бегает. И уже давно. Я 26 августа ехал в сторону Кургана, она самая и бегала вся замученная и потерянная. Я ещё пассажирам сказал, что, наверное, потерялась у охотника, а дом найти не может», написал Эдуард С. в сообществе ЧП Тюмень ЧС.