Эксперты обсудили развитие интеллектуальной транспортной системы Тюменской области

В стратегической сессии приняли участие представители областного департамента информатизации и главного управления строительства, Тюменьгортранса, мэрий Тобольска и Тюмени, а также российских ИТ-компаний.
«В Тюменской области сформирована структура региональной навигационно-информационной системы, в рамках которой происходит мониторинг и диспетчерское управление транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа. К ним можно отнести мобильное приложение „Транспорт72“, портал общественного транспорта и социальное такси. Также проводится управление дорожной деятельностью, включая мобильное приложение „Мониторинг УДС“ и систему „Цифровой двойник“»,пояснил руководитель департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Также этом году для развития ИТС было закуплено ПО мониторинга для двенадцати параметров транспортного потока, система управления дорожным движением и необходимые вычислительные ресурсы для ЦО. Планируется до конца года приобрести дополнительные модули к системе управления дорожным движением, ПО мониторинга чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, среди которых столкновение, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира, съезд с дороги, наезд на животное и т. д.
По словам Андрея Чистякова, заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области, в результате модернизации интеллектуальной транспортной системы ожидается улучшение работы подсистем управления дорожным движением, транспортом служб содержания дорог и парковочным пространством. Ожидается, что к концу 2022 года появится интеграционная платформа, которая объединит в себе модули выдачи транспортных разрешений, транспортного прогнозирования и модуль «Цифровой двойник».
На встрече представители ИТ-компаний также предложили современные цифровые решения для управления дорожным движением и улучшения ИТС: цифровой дорожный контроллер, цифровой светофор, умный перекресток, автоматизированный мониторинг дорожного движения по видео, система контроля дорожной инфраструктуры и ЖКХ, система адаптивного регулирования изолированного перекрестка.