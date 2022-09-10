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Эксперты обсудили развитие интеллектуальной транспортной системы Тюменской области

10 сентября 04:53
Фото: департамент информатизации Тюменской области. Источник
В Тюмени прошла стратегическая сессия по вопросам развития интеллектуальной транспортной системы. На мероприятии обсудили структуру региональной навигационно-информационной системы, статус и планы развития интеллектуальной транспортной системы на 2022–2023 годы, сообщает департамент информатизации региона.

В стратегической сессии приняли участие представители областного департамента информатизации и главного управления строительства, Тюменьгортранса, мэрий Тобольска и Тюмени, а также российских ИТ-компаний.

«В Тюменской области сформирована структура региональной навигационно-информационной системы, в рамках которой происходит мониторинг и диспетчерское управление транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа. К ним можно отнести мобильное приложение „Транспорт72“, портал общественного транспорта и социальное такси. Также проводится управление дорожной деятельностью, включая мобильное приложение „Мониторинг УДС“ и систему „Цифровой двойник“»,пояснил руководитель департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Также этом году для развития ИТС было закуплено ПО мониторинга для двенадцати параметров транспортного потока, система управления дорожным движением и необходимые вычислительные ресурсы для ЦО. Планируется до конца года приобрести дополнительные модули к системе управления дорожным движением, ПО мониторинга чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, среди которых столкновение, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира, съезд с дороги, наезд на животное и т. д.

По словам Андрея Чистякова, заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области, в результате модернизации интеллектуальной транспортной системы ожидается улучшение работы подсистем управления дорожным движением, транспортом служб содержания дорог и парковочным пространством. Ожидается, что к концу 2022 года появится интеграционная платформа, которая объединит в себе модули выдачи транспортных разрешений, транспортного прогнозирования и модуль «Цифровой двойник».

На встрече представители ИТ-компаний также предложили современные цифровые решения для управления дорожным движением и улучшения ИТС: цифровой дорожный контроллер, цифровой светофор, умный перекресток, автоматизированный мониторинг дорожного движения по видео, система контроля дорожной инфраструктуры и ЖКХ, система адаптивного регулирования изолированного перекрестка.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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