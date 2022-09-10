Эксперты обсудили развитие интеллектуальной транспортной системы Тюменской области

Также этом году для развития ИТС было закуплено ПО мониторинга для двенадцати параметров транспортного потока, система управления дорожным движением и необходимые вычислительные ресурсы для ЦО. Планируется до конца года приобрести дополнительные модули к системе управления дорожным движением, ПО мониторинга чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, среди которых столкновение, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира, съезд с дороги, наезд на животное и т. д.