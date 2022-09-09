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В выходные на юге Тюменской области ожидается сильный ветер до 13 м/с

9 сентября 02:02
Фото: 1Mi
По данным Гисметео, 11 сентября на юге Тюменской области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 13 м/с. Непогода прогнозируется в областной столице и Ишиме, возможны ливни.

В выходные сильный ветер ожидается утром поздно вечером. В Тюмени порывы могут достигать 11 метров в секунду, но днём его скорость снизится. Ближе к 20:00 ожидается до 9 м/с.

В Ишиме непогода продлится весь день. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 м/с, возможен дождь. Днём температура воздуха составит + 12 градусов.

На территории Тобольска в выходные сильных порывов ветра не ожидается. Вечером возможен небольшой дождь.

«Наш город» отмечает, что с начала сентября в Тюменской области было объявлено 3 штормовых предупреждения. С 9 по 13 число возможны заморозки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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