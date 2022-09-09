В Тюменской «Цифровой прокачке» приняли участие полторы сотни айтишников

В Тюменской области для прокачки выбраны три отрасли: «Здравоохранение», «Транспорт» и «Строительство». Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, все отрасли являются базовыми для граждан и экономики, поэтому все ИТ-решения, которые внедряются, должны быть удобными на всех уровнях управления и взаимодействия.
«Несмотря на то, что Тюменская область находится в лидерах по темпам цифровизации и у нас хороший показатель цифровой зрелости, мы стремимся к развитию. Прогрессивные решения, которые мы применяем для наших информационных медицинских систем, для развития интеллектуальной транспортной системы и градостроительства, могут стать ещё лучше с технологиями искусственного интеллекта»,прокомментировал Вячеслав Вахрин.
Во время «прокачки» участники, разбившись по отраслям, создали команды и вместе с модераторами в течение двух дней работали над новыми идеями и решениями для внедрения в ключевые отрасли. Для работы с участниками было привлечено порядка 50 федеральных экспертов.
«Цифровая прокачка» проводится не первый раз в Тюменской области и доказывает свою эффективность. Мы благодарим коллег из АНО «Цифровая экономика» за насыщенную программу и экспертов из ключевых отраслей, с помощью которых наши команды цифровой трансформации смогли взглянуть под другим углом на процессы цифровой трансформации и выработать новые решения, лучшие из которых, я уверен, будут реализованы»,пояснил руководитель департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Также напомним, что в нашем регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в ИТ-сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта. В феврале 2020 года была запущена информационная система «Диалоговая нейросетевая система» («Виртуальный консультант 72»), которая вошла в базу знаний о применениях искусственного интеллекта (ИИ) на сайте ICT.Moscow.