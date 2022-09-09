В Тюменской «Цифровой прокачке» приняли участие полторы сотни айтишников

«Цифровая прокачка» проводится не первый раз в Тюменской области и доказывает свою эффективность. Мы благодарим коллег из АНО «Цифровая экономика» за насыщенную программу и экспертов из ключевых отраслей, с помощью которых наши команды цифровой трансформации смогли взглянуть под другим углом на процессы цифровой трансформации и выработать новые решения, лучшие из которых, я уверен, будут реализованы»,пояснил руководитель департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.