В Тюмени за 20 млн рублей отремонтируют здания общежитий №1 и №4 ТюмГМУ

С 9 сентября приём заявок окончен, сейчас идёт работа комиссии. Работы по лотам № 0367100010722000033 и № 0367100010722000032 должны завершиться до конца 2022 года.
На Одесской, 48, пройдёт ремонт общежития №4. Согласно сметному расчёту, подрядчик должен провести очистку поверхности потолков, расшивку швов панелей перекрытий, установку потолочный панелей. Далее необходимо установить перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ), оштукатурить стены. В комнатах появится новая сантехника.
На улице Котовского, 56, строители поменяют кровлю.
В начале сентября «Наш город» сообщал, что после капремонта фасада и крыши дома в заречной части Тюмени, с потолка стали сыпаться черви.