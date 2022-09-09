В Тюмени за 20 млн рублей отремонтируют здания общежитий №1 и №4 ТюмГМУ

По данным сайта Госзакупки, в Тюмени отремонтируют общежития № 1 и № 4 ТюмГМУ. Здания расположены на улицах Одесской и Котовского, общая стоимость лотов составит почти 20 млн рублей.

С 9 сентября приём заявок окончен, сейчас идёт работа комиссии. Работы по лотам № 0367100010722000033 и № 0367100010722000032 должны завершиться до конца 2022 года. На Одесской, 48, пройдёт ремонт общежития №4. Согласно сметному расчёту, подрядчик должен провести очистку поверхности потолков, расшивку швов панелей перекрытий, установку потолочный панелей. Далее необходимо установить перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ), оштукатурить стены. В комнатах появится новая сантехника. На улице Котовского, 56, строители поменяют кровлю. В начале сентября «Наш город» сообщал, что после капремонта фасада и крыши дома в заречной части Тюмени, с потолка стали сыпаться черви. Материалы по теме В Тюмени с потолка квартиры на последнем этаже стали сыпаться черви