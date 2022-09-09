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В Тюмени ВАЗ 2114 врезался в забор. Погиб человек

9 сентября 06:21
Фото: 1Mi
За пьяное ДТП со смертельным исходом тюменца отправили на шесть лет в исправительную колонию. Авария, в которой по вине нетрезвого водителя погиб пассажир автомобиля, произошла в июне этого года.

Напомним, 13 июня в Тюмени на улице Тимуровцев автомобиль ВАЗ 2114 врезался в забор. Одна из торчащих в ограждении труб вонзилась в голову пассажира легковушки, 36-летнего друга водителя.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Почти сутки врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезны. Тюменец скончался.

Водитель, 26-летний Александр Горкунов, свою вину полностью признал. Тюменец рассказал, что сесть за руль автомобиля его попросил друг. Александр, несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения, отказать не смог.

Суд приговорил Александра к шести годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обязал выплатить семье погибшего друга полтора миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за аварию, в которой погибли его жена и дочь. С просьбой не отправлять мужчину в тюрьму в суд обратились родители погибшей женщины.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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