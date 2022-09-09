В Тюмени ВАЗ 2114 врезался в забор. Погиб человек

За пьяное ДТП со смертельным исходом тюменца отправили на шесть лет в исправительную колонию. Авария, в которой по вине нетрезвого водителя погиб пассажир автомобиля, произошла в июне этого года.

Напомним, 13 июня в Тюмени на улице Тимуровцев автомобиль ВАЗ 2114 врезался в забор. Одна из торчащих в ограждении труб вонзилась в голову пассажира легковушки, 36-летнего друга водителя. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Почти сутки врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезны. Тюменец скончался. Водитель, 26-летний Александр Горкунов, свою вину полностью признал. Тюменец рассказал, что сесть за руль автомобиля его попросил друг. Александр, несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения, отказать не смог. Суд приговорил Александра к шести годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обязал выплатить семье погибшего друга полтора миллиона рублей. Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за аварию, в которой погибли его жена и дочь. С просьбой не отправлять мужчину в тюрьму в суд обратились родители погибшей женщины.