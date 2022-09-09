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В Тюмени супругов обвиняют в убийстве общей знакомой на почве ревности

9 сентября 10:20
Фото: СКР по Тюменской области
Следователи СКР по Калининскому АО г. Тюмени завершили расследование дела в отношении супружеской пары. Тюменцев обвиняют в убийстве их знакомой. По информации пресс-службы регионального СКР, всё произошло в феврале.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят 45-летний мужчина и его 31-летняя супруга.

«Из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г.р. Для осуществления преступного замысла супруги заранее разработали план»сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Вечером 11 февраля знакомую пригласили в гости, после убийства женщины её тело выбросили в мусорный бак. Труп нашли рабочие мусороперерабатывающего завода. В рамках дела допросили около 30 тюменцев, уголовное дело направлено в суд.

В середине августа «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области угрожал дочери убийством. Он схватил в руки нож из-за конфликта.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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