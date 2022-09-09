В Тюмени продают за 9 миллионов рублей ледовые горки у «Сити Молла»

В описании к объектам указано, что высота двух горок составляет восемь метров, еще одно, предназначенное для детей от трех лет — 3,5 метра. На каждую горку имеются сертификаты, проектная документация, руководство по эксплуатации, заключения экспертов по процедуре испытания на прочность, сертификат таможенного союза. Кроме того, аттракцион стоит на учете в Гостехнадзоре.