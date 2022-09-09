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В Тюмени продают за 9 миллионов рублей ледовые горки у «Сити Молла»

9 сентября 08:24
Фото: Авито
В Тюмени выставили на продажу за девять миллионов рублей три зимних ледовых горки, ранее располагавшихся рядом с ТРЦ «Сити Молл». Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

В описании к объектам указано, что высота двух горок составляет восемь метров, еще одно, предназначенное для детей от трех лет — 3,5 метра. На каждую горку имеются сертификаты, проектная документация, руководство по эксплуатации, заключения экспертов по процедуре испытания на прочность, сертификат таможенного союза. Кроме того, аттракцион стоит на учете в Гостехнадзоре.

«Пропускная способность каждой из горок составляет 1 тысячу человек в сутки. Большим преимуществом является мобильность аттракциона — его можно собрать и разобрать», подчеркивает продавец.

Добавим, объявление было опубликовано на «Авито» три недели назад. Пока желающих прибрести горки нет. Вероятнее всего, к началу зимнего сезона покупатели найдутся.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени продавали на «Авито» юбилейные МакКоины McDonald’s, выпущенные в 2019 году к 30-летию работы ресторана в России. Раритетные монеты были выставлены на продажу за 1 миллион рублей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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