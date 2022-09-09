В Тюмени продают за 9 миллионов рублей ледовые горки у «Сити Молла»

В описании к объектам указано, что высота двух горок составляет восемь метров, еще одно, предназначенное для детей от трех лет — 3,5 метра. На каждую горку имеются сертификаты, проектная документация, руководство по эксплуатации, заключения экспертов по процедуре испытания на прочность, сертификат таможенного союза. Кроме того, аттракцион стоит на учете в Гостехнадзоре.
«Пропускная способность каждой из горок составляет 1 тысячу человек в сутки. Большим преимуществом является мобильность аттракциона — его можно собрать и разобрать», подчеркивает продавец.
Добавим, объявление было опубликовано на «Авито» три недели назад. Пока желающих прибрести горки нет. Вероятнее всего, к началу зимнего сезона покупатели найдутся.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени продавали на «Авито» юбилейные МакКоины McDonald’s, выпущенные в 2019 году к 30-летию работы ресторана в России. Раритетные монеты были выставлены на продажу за 1 миллион рублей.