В Тюмени на улице Ватутина Toyota влетела в легковую машину, пострадала женщина

По данным 2ГИС, в областной столице вечером 9 сентября произошло 8 дорожных происшествий. На улице 50 лет октября столкнулись автобус и «Газель». В районе кольца Федюнинского – Мельникайте около 18:00 пассажиры городской маршрутки №73 вызвали карету скорой помощи (подробности пока неизвестны).