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В Тюмени на улице Ватутина Toyota влетела в легковую машину, пострадала женщина

9 сентября 15:22
В Тюмени 9 сентября на улице Ватутина произошло серьёзное ДТП с участием Toyota и Nissan, сообщает источник «Нашего города». На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь, пострадала водитель Toyota.

Машины перекрыли сразу две полосы движения транспорта, но это не вызвало серьёзных затруднений в движении (час пик уже закончился). Серьёзные повреждения передней части кузова получила Toyota, причины инцидента выясняются.

По данным 2ГИС, в областной столице вечером 9 сентября произошло 8 дорожных происшествий. На улице 50 лет октября столкнулись автобус и «Газель». В районе кольца Федюнинского – Мельникайте около 18:00 пассажиры городской маршрутки №73 вызвали карету скорой помощи (подробности пока неизвестны).

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