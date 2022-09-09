В Тюмени на улице Дружбы стали часто отключаться светофоры

Сегодня светофоры отключались на несколько минут и не работали от улицы Профсоюзной до Ветеранов труда. Инцидент не вызвал серьёзные пробки в городе. В начале августа около 16:40 светофоры отключались на улицах Алебашевской, Дружбы и Ветеранов труда.
Шестого июня светофоры на улице Дружбы отключились примерно в 15:50, это вызвало затруднение в движении транспорта. Серьёзные пробки в районе улиц Дружбы, Щербакова и Мельникайте были отмечены 1 февраля. Дорожная техника отключилась примерно в 18:30, тогда скорость машин снижалась до 3-5 км/ч. Неполадки удалось устранить спустя час.