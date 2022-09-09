В Тюмени на улице Дружбы стали часто отключаться светофоры

Сегодня светофоры отключались на несколько минут и не работали от улицы Профсоюзной до Ветеранов труда. Инцидент не вызвал серьёзные пробки в городе. В начале августа около 16:40 светофоры отключались на улицах Алебашевской, Дружбы и Ветеранов труда.