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В Тюмени на улице Дружбы стали часто отключаться светофоры

9 сентября 02:30
Фото: «Наш Город»
В Тюмени на улице Дружбы в последнее время стали часто отключаться светофоры. По данным «Нашего города», в этом году подобное происходило 8 сентября, 4 августа, 6 июня и 1 февраля.
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Тюмень

Сегодня светофоры отключались на несколько минут и не работали от улицы Профсоюзной до Ветеранов труда. Инцидент не вызвал серьёзные пробки в городе. В начале августа около 16:40 светофоры отключались на улицах Алебашевской, Дружбы и Ветеранов труда.

Шестого июня светофоры на улице Дружбы отключились примерно в 15:50, это вызвало затруднение в движении транспорта. Серьёзные пробки в районе улиц Дружбы, Щербакова и Мельникайте были отмечены 1 февраля. Дорожная техника отключилась примерно в 18:30, тогда скорость машин снижалась до 3-5 км/ч. Неполадки удалось устранить спустя час.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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