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В пятницу жителей Тюмени ожидает пасмурная погода без осадков

9 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ожидает пасмурная погода без осадков, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 14 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность снизится до 60%, весь день погода будет облачной. Атмосферное давление в пределах нормы.

До + 15 градусов потеплеет в субботу. В этот день синоптики ожидают в областной столице небольшой дождь и до 0,9 мм осадков. Ближе к вечеру большая часть облаков рассеется, влажность около 70%.

Пасмурная погода вернётся в Тюмень 11 сентября. В этот день скорость западного ветра повысится до 5-6 метров в секунду, но дождей не ожидается. Температура воздуха немного понизится до + 12 градусов.

На следующей неделе в областной столице возможно потепление и до + 16 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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