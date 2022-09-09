В пятницу жителей Тюмени ожидает пасмурная погода без осадков

Температура воздуха днём составит + 14 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность снизится до 60%, весь день погода будет облачной. Атмосферное давление в пределах нормы.
До + 15 градусов потеплеет в субботу. В этот день синоптики ожидают в областной столице небольшой дождь и до 0,9 мм осадков. Ближе к вечеру большая часть облаков рассеется, влажность около 70%.
Пасмурная погода вернётся в Тюмень 11 сентября. В этот день скорость западного ветра повысится до 5-6 метров в секунду, но дождей не ожидается. Температура воздуха немного понизится до + 12 градусов.
На следующей неделе в областной столице возможно потепление и до + 16 градусов.