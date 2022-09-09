У тюменцев появилась возможность получить кешбэк при покупке квартир в новостройках

«Компания 4D получила от банка не только финансирование для строительства, но и возможность предложить покупателям жилья значительный кешбэк, который они смогут потратить, например, на ремонт квартиры или покупку техники. Такая форма сотрудничества с банком помогает застройщикам активизировать продажи и расширить аудиторию потенциальных покупателей»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.