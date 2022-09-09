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У тюменцев появилась возможность получить кешбэк при покупке квартир в новостройках

9 сентября 11:28
Фото: СБЕР
Сбербанк предоставил финансирование тюменской девелоперской компании 4D для строительства ЖК «Андерсен Парк», ЖК «VERNO» и ЖК «Гранд Квартал».

В свою очередь, покупатели квартир в этих жилых комплексах получили возможность оформить кешбэк, размер которого определяется согласно условиям программы. Максимальная сумма кешбэка — до 300 тыс. рублей.

Кешбэк оформляется с помощью аккредитивной формы расчётов. Аккредитив открывается в Сбербанке непосредственно на будущих владельцев квартир и является гарантией выплаты кешбэка. После государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в Росреестре деньги зачисляются на счет клиента в срок не более 2 месяцев.

«Компания 4D получила от банка не только финансирование для строительства, но и возможность предложить покупателям жилья значительный кешбэк, который они смогут потратить, например, на ремонт квартиры или покупку техники. Такая форма сотрудничества с банком помогает застройщикам активизировать продажи и расширить аудиторию потенциальных покупателей»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Юлия Николаева#Экономика
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