У тюменцев появилась возможность получить кешбэк при покупке квартир в новостройках

В свою очередь, покупатели квартир в этих жилых комплексах получили возможность оформить кешбэк, размер которого определяется согласно условиям программы. Максимальная сумма кешбэка — до 300 тыс. рублей.
Кешбэк оформляется с помощью аккредитивной формы расчётов. Аккредитив открывается в Сбербанке непосредственно на будущих владельцев квартир и является гарантией выплаты кешбэка. После государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в Росреестре деньги зачисляются на счет клиента в срок не более 2 месяцев.
«Компания 4D получила от банка не только финансирование для строительства, но и возможность предложить покупателям жилья значительный кешбэк, который они смогут потратить, например, на ремонт квартиры или покупку техники. Такая форма сотрудничества с банком помогает застройщикам активизировать продажи и расширить аудиторию потенциальных покупателей»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.