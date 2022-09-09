Тюменцам предлагают заказать видеооткрытку из Африки за 3 тысячи рублей

«Привет из солнечной Африки. Я и мои друзья хотим дарить вам праздник и кучу позитива. Закажи видеопоздравление с песней и танцем из сердца Африки», указано в объявлении.
Стоимость услуги начинается от трех тысяч рублей. За эти деньги заказчик получает непосредственно само поздравление виновника торжества, танец и фотографию. Длительность ролика составляет около минуты.
По словам продавца, видеопоздравление из Африки можно заказать по любому поводу — от Дня рождения и Дня свадьбы до рекламы бизнеса или услуги.
Так называемые «актеры» тоже представлены на любой вкус — и мужчины, и девушки, и «гэнсты», и «леопарды», и «воины», и даже «Верка Серлючка». Всего имеется десять вариантов команд.
Кстати, судя по данным официального сайта, организаторы праздников работают уже почти год. И за это время подготовили более десяти тысяч видеооткрыток. В числе заказчиков — популярчные видеоблогеры, телеканал ТНТ, известный дизайнер Артемий Лебедев.