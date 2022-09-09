Тюменских школьников кормят холодными блюдами и хлебом с плесенью

В Тюмени организацией питания в школах № 63 и № 67 занимается комбинат школьного питания «Центральный». В этом году предприятие добавило в меню учащихся новые блюда — кашу с маком и соусом из вишни, тефтели с брусничным соусом, рыбные палочки, а также витаминизированные молочные напитки со вкусами шоколада, ванили и клубники.