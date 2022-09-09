Тюменских школьников кормят холодными блюдами и хлебом с плесенью

«В школе № 63 творится что-то невообразимое. Блюда мало того, что холодные, так вчера принесли детям еду с волосами. Сегодня хлеб с плесенью. Что на завтра по программе? Протухшее мясо?», возмутились горожане.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях. По словам родителей, после обеда с холодными блюдами и черствым хлебом дети часто жалуются на боли в животе. А зачастую просто отказываются от обедов и ходят голодными.
«Сегодня дочь подхватила кишечную инфекцию — поела омлет в столовой в школе № 67. Такая же проблема возникла и у одноклассницы дочери», написала Анастасия У.
В Тюмени организацией питания в школах № 63 и № 67 занимается комбинат школьного питания «Центральный». В этом году предприятие добавило в меню учащихся новые блюда — кашу с маком и соусом из вишни, тефтели с брусничным соусом, рыбные палочки, а также витаминизированные молочные напитки со вкусами шоколада, ванили и клубники.
Все предложенное меню получило одобрение центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области.
В администрации Тюмени также отмечают, что на регулярной основе качество блюд, подаваемых школьникам, проверяют специалисты управления Роспотребнадзора.
«В школах города регулярно проводятся мероприятия по родительскому контролю. Заинтересованные родители имеют возможность самостоятельно оценить качество готовых блюд, температуру подачи. Для этого необходимо написать заявление на имя директора школы», отметили в администрации города.
Добавим, в этом году правительство Тюменской области дополнительно выделило 15,5 миллионов рублей на организацию питания в школах региона. В среднем за обеды родители детей платят 80 рублей в день.