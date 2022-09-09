Тюменские власти кошмарят бизнес в интересах крупных застройщиков

«С 29.08.2022 по 02.08.2022 никаких специалистов государственного строительного надзора явно не было на земельном участке, т. к. они бы зафиксировали отсутствие каких-либо построек на участке. И если специалисты государственного строительного надзора действительно не были на земельном участке в период с 29.08.2022 по 02.08.2022 г., то информация в отказе от 02.09.2022 г. о выезде является ложной», заключил юрист.