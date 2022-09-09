Тюменские власти кошмарят бизнес в интересах крупных застройщиков

Несколько месяцев назад тюменский предприниматель у компании «Страна» выиграл тендер на аренду участка, в районе объездной дороги.
Но за лето городские власти уже трижды отказали ему в разрешении на застройку этой территории.
«Первый раз отказали на основании того, что на участке обнаружили быстровозводимые конструкции. Затем мы их убрали, на всякий случай, хотя уже напряглись и снова получили отказ на основании старого акта осмотра специалистом ГУСа. В третий раз оформили документы на новые координаты, где просто поле и опять получили отказ», рассказывает адвокат предпринимателя.
22 августа текущего года предпринимателем был направлен крайний запрос, в котором он в третий раз просил разрешение на строительство «объекта хранения легкового транспорта», он подготовил все необходимые документы: инженерные изыскания, разделы проекта: архитектурные решения, конструктивные решения, пояснительная записка, план земельного участка (генплан), организация доступа инвалидов, проект организации строительства, градостроительный план участка и договор аренды.
«По результатам выездного обследования специалистов государственного строительного надзора, в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0427001:15205 установлено, что на данном земельном участке строительство объекта уже ведется»не смотря ни на что, пишет в отказе Ирина Чудова, заместитель главы города, хотя никакого второго и третьего выезда не было.
И такой ответ приходил предпринимателю каждый раз, не смотря на то, что никаких построек на участке, во время принятия данного решения, не было. А потому он убежден, что в администрации подписали отказ по ложным, вымышленным данным.
«Мало того у СТРАНы стоит здание отдела продаж ЖК „Домашний“ вдоль объездной около аэропорта Плеханово и оно не поставлено на учет (согласно публичной кадастровой карте), и имеет признаки незаконной постройки, но никто из администрации города и ГУСа претензий не предъявляет»говорит юрист предпринимателя.
По его мнению, такой вывод представители власти сделали без выезда второго и последующих и тем более без проведения экспертизы и прочих необходимых мероприятий.
К слову, в числе топ-менеджеров компании "СТРАНА" числится Андрей Басов — бывший заместитель руководителя Главного управления строительства Тюменской области (занимал этот пост с 2010 года по 2018 год). В «СТРАНе» он как раз отвечает за поиск и оценку земельных активов во всех регионах, развитие земельного банка, получение разрешительной документации по проектам.
Изначально предприниматель не хотел создавать проблемы для чиновников и бюджета города, выясняя отношения с властями. Ведь после предъявления исковых требований, бюджет города мог понести убыток в размере потраченной суммы на аренду. Это 60 тысяч рублей за каждый день.
Но сейчас его терпение лопнуло. Ведь по словам юриста Евгения Макушкина, в этом деле на лицо подлог.
«С 29.08.2022 по 02.08.2022 никаких специалистов государственного строительного надзора явно не было на земельном участке, т. к. они бы зафиксировали отсутствие каких-либо построек на участке. И если специалисты государственного строительного надзора действительно не были на земельном участке в период с 29.08.2022 по 02.08.2022 г., то информация в отказе от 02.09.2022 г. о выезде является ложной», заключил юрист.
Таким образом, основание для отказа, выбранное администрацией может характеризоваться признаками статьи 292 УК РФ — Служебный подлог, а также статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий и статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.
«Мало того, когда предприниматель вновь подал заявление на строительство, на всякий случай на другую часть участка, переделав раздел проекта „ГЕНПЛАН“, он снова получил отказ по тем же основаниям. На лицо ангажированность властей в угоду компании „Страна“, т. к. они рьяно боролись за участок, и и даже с помощью ФАС хотели вернуть участок», говорит Макушкин.
Юрист Евгений Макушкин с подготовил обращения в Прокуратуру, Следственный комитет, МВД и другие инстанции. Защитники предпринимателя планируют взыскать с администрации ущерб порядка миллиона рублей.
«По запросу администрации города Тюмени было проведено выездное обследование специалистами государственного строительного надзора 23-го августа. Во время посещения специалистами земельного участка производилась пробная сборка отдельных узлов некапитальных металлических конструкций, для принятия от завода изготовителя. По результатам посещения специалистами строительного надзора письменных претензий в адрес предпренимателя не поступало. Акты проверки не подписывались, писем от Администрации также не поступало», говорит юрист.
А на время заморозки строительства, предприниматель может вернуть из бюджета немалую компенсацию, в то же время чиновники рискуют попасть под уголовное преследование.
Ранее Владимир Путин призывал помогать и не мешать предпринимателям.
«Задачи государства — разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку», — говорилПутин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.