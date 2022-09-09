Тюменская компания задолжала в бюджет более 25 млрд рублей

В информации, предоставленной Оксане Величко, председателю областной Думы по бюджету, налогам и финансам, УФСИН по Тюменской области, упомянута компания, на которой висит 59,4% долга региона перед бюджетной системой Российской федерации.
Название компании в документе не упомянуто, но указано, что она задолжала уже 25,6 миллиарда рублей.
Сейчас эту компания проходит процедуру банкротства.
А если этого должника не учитывать, то общий долг Тюменской области составит 17,5 миллиарда рублей. В УФСИН отмечают снижение задолженности по региональным налогам с 14 до 12%.
Отмечается, что в первом полугодии текущего года налоговая провела 69 проверок, за их счет было доначислено 3 907 млрд рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители Тюменской слободы полгода отказываются оплачивать счета за квартиру. Общие суммы долга в некоторых домах превышали 100 тысяч рублей.