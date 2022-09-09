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Тюменская компания задолжала в бюджет более 25 млрд рублей

9 сентября 10:19
Фото: 1Mi
УФНС по Тюменской области в своем отчете сообщил, что задолженность Тюменской области по обязательным платежам в бюджетную систему РФ составила 43,1 млрд рублей. Причем 25,6 млрд — долг единственного должника. Известно, что сейчас он проходит процедуру банкротства.

В информации, предоставленной Оксане Величко, председателю областной Думы по бюджету, налогам и финансам, УФСИН по Тюменской области, упомянута компания, на которой висит 59,4% долга региона перед бюджетной системой Российской федерации.

Название компании в документе не упомянуто, но указано, что она задолжала уже 25,6 миллиарда рублей.

Сейчас эту компания проходит процедуру банкротства.

А если этого должника не учитывать, то общий долг Тюменской области составит 17,5 миллиарда рублей. В УФСИН отмечают снижение задолженности по региональным налогам с 14 до 12%.

Отмечается, что в первом полугодии текущего года налоговая провела 69 проверок, за их счет было доначислено 3 907 млрд рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители Тюменской слободы полгода отказываются оплачивать счета за квартиру. Общие суммы долга в некоторых домах превышали 100 тысяч рублей.

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