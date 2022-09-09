Тюменец чуть не забил насмерть собутыльника за отказ купить алкоголь

Из больницы в отдел полиции поступило сообщение о мужчине, поступившем с различными травмами.
Задержали подозреваемого по делу, 37-летнего мужчину.
Пострадавший рассказал, что распивал спиртные напитки в компании своего знакомого и подозреваемого, которого он до этого не знал. Когда у них закончился алкоголь, новый знакомый начал требовать у мужчины карту для покупки алкоголя.
Пострадавший отказал ему. Тогда обвиняемый начал жестоко избивать его кулаками по телу. Известно, что мужчина ранее судим.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы сроком вплоть до 8 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что женщина умерла около автовокзала.