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Такие простые и сложные «Шарики»
9 сентября 16:06
В 90-е игра «Color Lines», получившая в обиходе название «шарики», была установлена на большинстве офисных компьютеров. Простая, но в то же время невероятно сложная головоломка, в которой невозможно выиграть, породила целый жанр современных игр.
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