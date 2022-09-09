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Стало известно, когда в Тобольске включат отопление

9 сентября 05:57
Фото: 1Mi
Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев подписал распоряжение о старте отопительного сезона. В квартирах тоболяков станет теплее с 12 сентября. Об этом Афанасьев сообщил в своем тг-канале.

«Распоряжение о начале отопительного сезона подписал вчера, 8 сентября, чтобы управляющие компании своевременно начали подготовку. Учитывая все пусконаладочные процессы и завоздушенность сетей, им понадобится на это от двух до пяти дней», пояснил глава администрации города.

В Тюмени пока дата начала отопительного сезона неизвестна. Накануне глава администрации Руслан Кухарук сообщил в своем тг-канале, что планирует в ближайшее время подписать соответствующее распоряжение.

Пока же тюменцам придется немного померзнуть. В социальных сетях недовольные горожане оставляют регулярно гневные посты. Жители областной столицы отмечают, что включенные обогреватели уже не спасают. Из-за холода многие заболевают.

«Каждый год одно и то же. Пока повально болеть не начнём, отопления не увидим», сетуют тюменцы.

Напомним, согласно федеральному законодательству отопительный сезон в российских городах начинается после того, как на улице в течение пяти дней температура воздуха не превышает + 8. В Тюмени в 2021 году старт отопительного сезона был дан 13 сентября.

#Новости#Отопительный сезон#Валентина Бурнашева#Общество
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