Совет школы №88 в Тюмени не стал изменять правила для формы одежды учащихся

Второго сентября в учебном заведении произошел конфликт из-за платка, который носила одна из учениц. Председатель совета школы №88 Елена Корчемкина отметила, что по этому поводу состоялось конструктивное обсуждение. Напомним, что форму одежды для детей определяют сами школы.