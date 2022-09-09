Совет школы №88 в Тюмени не стал изменять правила для формы одежды учащихся

Второго сентября в учебном заведении произошел конфликт из-за платка, который носила одна из учениц. Председатель совета школы №88 Елена Корчемкина отметила, что по этому поводу состоялось конструктивное обсуждение. Напомним, что форму одежды для детей определяют сами школы.
«Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь - Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными»отметила Елена Корчемкина.