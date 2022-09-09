Саратовские школы займутся раздельным сбором ТКО

В 2022 году на президентские гранты претендовали 10 484 проекта из 85 регионов страны.
ECOfriends представляет собой систему наставничества с проведением интерактивных экоуроков по раздельному сбору твердых отходов.
В начале марта комитет по образованию города Саратова вместе с представителями российской компании переработки Pakmill отобрал восемь школ, где организуют раздельный сбор отходов. Это МАОУ «Гимназия № 4», МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Лицей № 53», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «Лицей „Солярис“», МАОУ «Лицей № 36», МОУ «СОШ № 86» и МОУ «Лицей № 2». Об этом пишет mkset.ru.
В этих школах уже внедрили комплексную систему РСО: контейнеры для раздельного сбора макулатуры и пластика стоят внутри зданий и на дворовых территориях. Кроме того, в школах есть стенды с информацией о правилах сортировки твердых отходов. Собранное сырье забирает партнёр-переработчик Pakmill.
С целью реализации второй части гранта на новый учебный год команда ECOfriends разработала 190 обучающих лекций, уроков, мастер-классов. В проекте заняты педагоги и специалисты, а также добровольцы и сами ученики.
Ребята узнают, зачем нужно сортировать отходы, и попробуют применить приобретенные знания на практике. В дальнейшем раздельный сбор отходов школьники и их родители смогут практиковать у себя дома, рассказывать о полученном опыте знакомым.
Проведение экоуроков и внедрение раздельного сбора отходов в школах дает возможность вести системную работу по развитию данного направления, решая вопросы загрязнения окружающей среды.
Автор проекта — руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы по вопросам молодежного предпринимательства, президент фонда «Инвестиции и регионы», управляющий партнер группы компаний FINCOM group Анна Кровякова.
Проект ECOfriends реализуется с 2019 года на постоянной основе, и, помимо «ЕСОуроков», он включает такие направления, как «ЕСОквест» — городской субботник с интерактивными заданиями для участников, а также «ЕСОклуб» для молодежи и образовательный интенсив ECOprof. За время работы проекта проведено около 200 экологических мероприятий, более двух тысяч человек узнали об экологических проблемах и значительно повысили уровень своей информированности в данной сфере.