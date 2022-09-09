Саратовские школы займутся раздельным сбором ТКО

Проект ECOfriends реализуется с 2019 года на постоянной основе, и, помимо «ЕСОуроков», он включает такие направления, как «ЕСОквест» — городской субботник с интерактивными заданиями для участников, а также «ЕСОклуб» для молодежи и образовательный интенсив ECOprof. За время работы проекта проведено около 200 экологических мероприятий, более двух тысяч человек узнали об экологических проблемах и значительно повысили уровень своей информированности в данной сфере.