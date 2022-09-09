РАНХиГС определил самые востребованные профессии

Специалисты РАНХиГС проанализировали, какие профессии наиболее востребованы в российских регионах. Так, например, в Тюменской области самыми востребованными оказались программы «Практический психолог», «Управление персоналом» и «Специалист в сфере закупок». Больше всего было подано заявок на обучение именно этим специальностям.
Многие эксперты отмечают важность проекта, ведь он дает возможность получить новые, актуальные знания и, как следствие, востребованную специальность. Это особенно ценно, когда речь идет о наиболее незащищенных слоях населения — безработных, молодежи, людях предпенсионного возраста, молодых матерях.
Недавно добавилась еще одна категория граждан, кому доступно бесплатное обучение, — это люди, находящиеся под угрозой увольнения в связи с введением режима неполного дня, простоя, временной приостановкой работ, отпусками без сохранения зарплаты.
Проект стартовал в 2021 году и продлится до 2024 года. В этом году в РАНХиГС новую профессию получат не менее 115 тыс. граждан. В рамках проекта Президентская академия реализует более 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме этого, есть множество курсов, на которых можно получить универсальные навыки, востребованные в разных сферах: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и др.
Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно. Длительность программ разная, от недели до нескольких месяцев. Особенно важно, что программы разработаны с учетом кадровых потребностей регионов, чтобы слушатели после обучения смогли найти работу по месту проживания.
Обучение проходит по всей стране на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и более 80 партнерских организаций.
Для участия в проекте нужно выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. Далее — подтвердить заявку на портале «Работа в России» и посетить центр занятости населения.