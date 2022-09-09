РАНХиГС определил самые востребованные профессии

Проект стартовал в 2021 году и продлится до 2024 года. В этом году в РАНХиГС новую профессию получат не менее 115 тыс. граждан. В рамках проекта Президентская академия реализует более 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме этого, есть множество курсов, на которых можно получить универсальные навыки, востребованные в разных сферах: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и др.