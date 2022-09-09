Поправки в закон «О рекламе» представил Союз операторов наружной рекламы

В рамках конструктивных дискуссий они указали, прежде всего, на понятную им ключевую задачу документа. Речь идет в данном случае об обеспечении информационной безопасности российского государства, сообщают корреспонденты lenta.ru.
Руководитель СОНР Евгения Волгина акцентировала внимание на том, что выполнения задач, прописанных в законопроекте, можно добиться с помощью унификации общих правил безопасности к ПО, которым пользуются операторы «наружки». Прежде всего, оно должно быть отечественного производства, а кроме того, полностью отвечать всем требованиям, которые предъявляет в настоящее время Минцифры РФ, заявила Волгина. По ее мнению, в итоге удастся эффективно простимулировать дальнейшее развитие сферы digital во всех российских субъектах.
Из комментариев учредителя медиагруппы «РИМ» Ильи Фомина следует, что вместо единого оператора цифровой рекламы должен быть определен единый оператор информационной системы (ЕОИС) со следующими полномочиями: составление отчетности о размещении социальной информации, модерация рекламного контента, а также обеспечение контроля над централизованным его размещением.
Фомин уточнил: речь идет в данном случае об информации экстренного характера, которая должна отображаться на экранах по территории всего российского государства. В функции единого оператора должны входить обеспечение подключения к ПО операторов «наружки» и загрузка контента на digital-поверхности.
В свою очередь, руководитель АКАР Сергей Пискарев отметил, что закон «О рекламе» может стать максимально эффективным исключительно в случае совместной деятельности операторов и властей.
Уточним, что авторы инициативы о создании в России Союза операторов наружной рекламы аргументировали ее необходимостью обеспечить взаимодействие с правительством, чтобы к закону «О рекламе» смогли успешно адаптироваться представители каждого сегмента рынка. В этой организации работает 471 компания в 217 городах РФ — компании-налогоплательщики, операторы и представители сопутствующего рынка, осуществляющие свою деятельность в данном сегменте не менее 10 лет.
Ранее стало известно об изменениях, которые предусматривает законопроект. Предполагается, что в качестве единого оператора цифровой рекламы будет функционировать одна частная структура, формирующая общую схему цифровых рекламных объектов и размещающая их во всех российских субъектах на протяжении ближайших 30 лет.
Авторы идеи, однако, не предусмотрели ряд нюансов. Во-первых, в полномочия единого оператора не будет входить обязанность согласовывать каждое размещение с органами местного самоуправления. Во-вторых, отсутствует четкое понимание места размещения рекламных конструкций. В-третьих, в поправках не обозначены механизмы размещения той рекламы, которая уже существует.
Напомним, изменения в закон «О рекламе» ранее подвергли резкой критике парламентские фракции. Члены политических партий России указали на тот факт, что в текущей версии документа содержится потенциальная угроза рабочим местам россиян.