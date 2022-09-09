Поправки в закон «О рекламе» представил Союз операторов наружной рекламы

Руководитель СОНР Евгения Волгина акцентировала внимание на том, что выполнения задач, прописанных в законопроекте, можно добиться с помощью унификации общих правил безопасности к ПО, которым пользуются операторы «наружки». Прежде всего, оно должно быть отечественного производства, а кроме того, полностью отвечать всем требованиям, которые предъявляет в настоящее время Минцифры РФ, заявила Волгина. По ее мнению, в итоге удастся эффективно простимулировать дальнейшее развитие сферы digital во всех российских субъектах.