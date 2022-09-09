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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернулся к играм после травмы

9 сентября 17:05
Фото: pxhere.com
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что счастлив вернуться к любимой работе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Как пишет «Советский спорт», хавбек пропустил около четырех недель из-за травмы бедра.

Клаудиньо вышел на замену в матче со «Спартаком», когда «Зенит» вел 2:1. В итоге сине-бело-голубые удержали победный счет, а сам футболист заявляет, что ему не терпелось выйти на поле со скамейки запасных.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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