Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернулся к играм после травмы
9 сентября 17:05
Фото: pxhere.com
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что счастлив вернуться к любимой работе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Как пишет «Советский спорт», хавбек пропустил около четырех недель из-за травмы бедра.
Клаудиньо вышел на замену в матче со «Спартаком», когда «Зенит» вел 2:1. В итоге сине-бело-голубые удержали победный счет, а сам футболист заявляет, что ему не терпелось выйти на поле со скамейки запасных.