Под Тюменью пьяный пенсионер на квадроцикле протаранил забор

Пожилой мужчина мало того, что был пьян, так еще и не имел водительских прав. В результате аварии он получил различные травмы.
Еще одно пьяное ДТП произошло сегодня утром в тюменской деревне Патрушева. Здесь 24-летний водитель Hyundai влетел в стоящую на парковке Honda. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В аварии пострадала 23-летняя девушка — пассажирка Hyundai.
Ранее «Наш Город» писал, что инспекторы ГИБДД поймали в Тюменском районе нетрезвого водителя Daewoo Nexia. Мужчина уже не в первый раз садится пьяным за руль. Теперь ему грозит уголовная ответственность.