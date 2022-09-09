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Под Тюменью пьяный пенсионер на квадроцикле протаранил забор

9 сентября 07:58
Фото: ГИБДД Тюменской области
Два жителя Тюменской области пострадали за сутки на дорогах по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Накануне днем в садоводческом обществе «Ясная поляна» 63-летний пенсионер врезался в забор на квадроцикле.

Пожилой мужчина мало того, что был пьян, так еще и не имел водительских прав. В результате аварии он получил различные травмы.

Еще одно пьяное ДТП произошло сегодня утром в тюменской деревне Патрушева. Здесь 24-летний водитель Hyundai влетел в стоящую на парковке Honda. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В аварии пострадала 23-летняя девушка — пассажирка Hyundai.

Ранее «Наш Город» писал, что инспекторы ГИБДД поймали в Тюменском районе нетрезвого водителя Daewoo Nexia. Мужчина уже не в первый раз садится пьяным за руль. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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