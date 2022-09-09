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По Тобольску разгуливал лось

9 сентября 04:02
Фото: Госохотдепартамент
В Тобольск накануне забрел лось. Дикое животное, бегающее на дороге в городе, накануне заметили местные автовладельцы — сохатый разгуливал на проспекте Дзираева. Как он оказался в городе и где на данный момент — неизвестно.

Между тем, согласно данным Госохотдепартамента Тюменской области, в регионе на сегодняшний день насчитывается порядка 21 тысячи лосей. Наиболее многочисленные популяции животных наблюдаются в Вагайском, Нижнетавдинском, Викуловском, Тобольском и Уватском районах. Животные нередко выходят к людям, выбегают на дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе пришлось проводить настоящую спасательную операцию по вызволению лося из котлована. Животное, спустившееся попить воды, не смогло самостоятельно выбраться оттуда.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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