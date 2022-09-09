По Тобольску разгуливал лось

Между тем, согласно данным Госохотдепартамента Тюменской области, в регионе на сегодняшний день насчитывается порядка 21 тысячи лосей. Наиболее многочисленные популяции животных наблюдаются в Вагайском, Нижнетавдинском, Викуловском, Тобольском и Уватском районах. Животные нередко выходят к людям, выбегают на дороги.