По Тобольску разгуливал лось

Между тем, согласно данным Госохотдепартамента Тюменской области, в регионе на сегодняшний день насчитывается порядка 21 тысячи лосей. Наиболее многочисленные популяции животных наблюдаются в Вагайском, Нижнетавдинском, Викуловском, Тобольском и Уватском районах. Животные нередко выходят к людям, выбегают на дороги.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе пришлось проводить настоящую спасательную операцию по вызволению лося из котлована. Животное, спустившееся попить воды, не смогло самостоятельно выбраться оттуда.