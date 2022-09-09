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Перечень социально значимых услуг в Тюменской области стал на 15 услуг больше

9 сентября 13:25
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Практически все социально значимые услуги Тюменской области в настоящее время предоставляются в электронном виде. Недавно в этот перечень были добавлены еще 15, сообщает пресс-служба региональный департамент информатизации.

Так, в перечень массовых социально значимых услуг Тюменской области включено дополнительно 15 услуг: земельные услуги, услуги, связанные с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, государственный строительный надзор, а также регистрация предпринимателей в области ветеринарии.

Общий перечень услуг теперь включает 80 услуг в сфере социальной поддержки, охотничьего хозяйства, запись в образовательные организации различных уровней и др.

«С начала 2022 года по этим услугам направлено почти 250 тысяч электронных заявлений. Средняя оценка уровня удовлетворенности качеством предоставления, поставленная пользователями порталов с начала года, составляет 4,2 балла из 5 возможных»,отметили в профильном ведомстве.

Также с 1 августа этого года проводится работа по направлению в единый личный кабинет заявителя на портале госуслуг истории взаимодействия с органами власти по заявлениям на оказание услуг. Пока такие правила применяются в отношении 65 госуслуг и 78 услуг организаций, среди которых запись на прием к врачу, миграционный учет, выдача сертификата на маткапитал и другие. Даже если у заявителя ранее не было учетной записи «Госуслуг» и он подавал заявление по такой услуге в бумажном виде, после регистрации на «Госуслугах» можно будет увидеть статус и историю поданного заявления.

Кстати, к 2024 году пройдет переход к концепции «0-0-0», в результате которой исчезнет длительное ожидание результата. Все массовые социально значимые услуги будут оказываться онлайн в автоматическом режиме.

Стоит напомнить, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

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