Перечень социально значимых услуг в Тюменской области стал на 15 услуг больше

Также с 1 августа этого года проводится работа по направлению в единый личный кабинет заявителя на портале госуслуг истории взаимодействия с органами власти по заявлениям на оказание услуг. Пока такие правила применяются в отношении 65 госуслуг и 78 услуг организаций, среди которых запись на прием к врачу, миграционный учет, выдача сертификата на маткапитал и другие. Даже если у заявителя ранее не было учетной записи «Госуслуг» и он подавал заявление по такой услуге в бумажном виде, после регистрации на «Госуслугах» можно будет увидеть статус и историю поданного заявления.