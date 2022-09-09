На Украине погиб 32-летний тюменец. У него осталось трое детей

По словам родственников погибшего бойца, Николай служил по контракту порядка шести лет. Последние годы жил в Наро-Фоминске, так как именно в этом городе проходил службу. В специальной военной операции принимал участие с ее начала.
У военного остались жена и трое детей — два мальчика (5 лет и 1,2 года) от второго брака и 12-летняя дочь от первого брака.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели на Украине выпускника ТВВИКУ, уроженца Кировской области Антона Сметанина. Похороны офицера состоялись накануне.