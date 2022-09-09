nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Украине погиб 32-летний тюменец. У него осталось трое детей

9 сентября 08:30
Фото: 1Mi
32-летний житель Тюменской области Николай Дынников погиб на Украине в ходе специальной операции. Тюменец скончался 4 сентября от полученного ранения. Сегодня, 9 сентября, состоялись похороны военного. Они прошли на родине Николая — в селе Тюнево Нижнетавдинского района.

По словам родственников погибшего бойца, Николай служил по контракту порядка шести лет. Последние годы жил в Наро-Фоминске, так как именно в этом городе проходил службу. В специальной военной операции принимал участие с ее начала.

У военного остались жена и трое детей — два мальчика (5 лет и 1,2 года) от второго брака и 12-летняя дочь от первого брака.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели на Украине выпускника ТВВИКУ, уроженца Кировской области Антона Сметанина. Похороны офицера состоялись накануне.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25