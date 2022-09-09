Лакомства на зиму: что делать с урожаем фруктов и ягод

Уже давно известно, что растительная пища богата витаминами и клетчаткой, которая отвечает за хорошее пищеварение и очищение организма. Она полезна для худеющих, так как содержит минимальное количество калорий.
Важная заметка для тех, кто хочет сбросить вес: обратите внимание на фрукты и ягоды. Они могут стать полезной «заменой» шоколадным батончикам, чипсам и сухарикам.
Фруктоза, которая содержится во фруктах, помогает поддерживать тонус тела, контролировать энергию, а также способствует продуктивности.
Во фруктах и ягодах также содержится пектин. Он не позволяет откладываться вредному холестерину. Кроме того, предупреждает возникновение злокачественных опухолей и помогает «вымывать» от организма вредные вещества.
Людмила П. поделилась с «Нашим городом» самыми вкусными рецептами, которыми пользовалась сама. Женщина предлагает попробовать компот из винограда. По ее словам, напиток может напоминать свежевыжатый сок. Но многим именно это и нравится.
«Советую готовить самим, а не покупать соки в магазинах», высказала мнение Людмила.
Можно взять виноград любого сорта. Сначала промываем банки с питьевой содой, после водой. Ставим их в холодную духовку горлышком вниз. Стерилизовать банки следует в течение 15-25 минут (все зависит от объема).
Засыпаем промытые ягоды винограда в кипящую воду с сахаром и варим в течение 7-9 минут. Любительница домашних рецептов отмечает, что если вы соблюдали стерилизацию, то банки можно спокойно хранить в городской квартире.
Людмила советует брать ранетки. Промываем их под проточной водой, сушим, а также не забываем делать по несколько проколов в яблоке.
Далее опускаем яблоки в заранее приготовленный сироп из воды и сахара. После закипания поливаем получившимся сиропом. Остужаем после того, как яблоки варились 10-15 минут. Повторно доводим яблоки до кипения (до тех пор, пока они не всплыли).
«Стерилизовать не обязательно, но хранить советую в проветриваемом помещении. Получается очень вкусно — пальчики оближешь», уверяет женщина.
Такой рецепт не только вкусный, но и полезный, поскольку яблоки являются надежной защитой от опухолевых образований. также они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Некоторые сорта помогают восполнить недостаток витамина С, которого не хватает многим россиянам.
Этот рецепт мы нашли на просторах интернета.
«Подходит для подачи к чаю, для добавления в любую сладкую выпечку, крем, идеально с мороженым», поделилась автор рецепта Снежана.
Сначала нужно подготовить сахарный сироп: для этого кипятим воду в кастрюле, засыпаем туда сахар, тщательно перемешиваем и варим на медленном огне до небольшого загустения сиропа. Добавляем к этой смеси очищенные ягоды облепихи. Не забываем снимать пенку.
По словам Снежаны, часть ягод лопнет при нагреве, а часть останется в варенье целыми. Но ничего страшного. Это добавляет лакомству свою изюминку.
Раскладываем варенье по простерилизованным банкам и даем остыть при при комнатной температуре. Вуаля, можно пробовать.
Облепиха — отличный источник растительного жира, она помогает при язве желудка, защищает сосуды, сердце, печень, поджелудочную железу, предотвращает развитие сахарного диабета.
Родителям следует быть осторожнее: у некоторых детей возможна аллергическая реакция или непереносимость этой ягоды. Если все в порядке — можно включать в рацион.
В архиве Снежаны был еще один рецепт, который многие хвалили — клюква, протертая с сахаром, без варки. Этот способ помогает сохранить полезные свойства ягоды.
Тщательно перебираем ягоды, убираем подгнившие, чтобы избежать брожения. Пробиваем клюкву блендером или же через сито, чтобы масса получилась однородная. Ягод и сахара должно быть равное количество.
«Если же кому-то по состоянию здоровья такое количество сахара кажется чрезмерным, его можно уменьшить. Но тогда клюква будет не так долго храниться», отметила автор.
Заготовку можно разложить по чистым простерилизованным банкам и закатываем крышками. Хранить стоит в прохладном месте.
У клюквы не меньше полезных микроэлементов, чем у облепихи и яблок. Она помогает справляться с инфекционными заболеваниями, повышать иммунитет, способствует хорошей работе мочевой системы и желудочно-кишечного тракта.