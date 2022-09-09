Лакомства на зиму: что делать с урожаем фруктов и ягод

Все мы хотим полакомиться вкусным вареньем или замороженными ягодами. Особенно зимой, когда витаминов и полезных микроэлементов так сильно не хватает. «Наш город» нашел для вас вкусные и не слишком сложные рецепты заготовок из ягод и фруктов.

Сюжет Тюмень