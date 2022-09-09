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Лакомства на зиму: что делать с урожаем фруктов и ягод

9 сентября 01:43
Фото: 1Mi
Все мы хотим полакомиться вкусным вареньем или замороженными ягодами. Особенно зимой, когда витаминов и полезных микроэлементов так сильно не хватает. «Наш город» нашел для вас вкусные и не слишком сложные рецепты заготовок из ягод и фруктов.
Сюжет
Тюмень

Что полезного в ягодах и фруктах?

Уже давно известно, что растительная пища богата витаминами и клетчаткой, которая отвечает за хорошее пищеварение и очищение организма. Она полезна для худеющих, так как содержит минимальное количество калорий.

Важная заметка для тех, кто хочет сбросить вес: обратите внимание на фрукты и ягоды. Они могут стать полезной «заменой» шоколадным батончикам, чипсам и сухарикам.

Фруктоза, которая содержится во фруктах, помогает поддерживать тонус тела, контролировать энергию, а также способствует продуктивности.

Во фруктах и ягодах также содержится пектин. Он не позволяет откладываться вредному холестерину. Кроме того, предупреждает возникновение злокачественных опухолей и помогает «вымывать» от организма вредные вещества.

Людмила П. поделилась с «Нашим городом» самыми вкусными рецептами, которыми пользовалась сама. Женщина предлагает попробовать компот из винограда. По ее словам, напиток может напоминать свежевыжатый сок. Но многим именно это и нравится.

Компот из винограда

«Советую готовить самим, а не покупать соки в магазинах», высказала мнение Людмила.

Можно взять виноград любого сорта. Сначала промываем банки с питьевой содой, после водой. Ставим их в холодную духовку горлышком вниз. Стерилизовать банки следует в течение 15-25 минут (все зависит от объема).

Засыпаем промытые ягоды винограда в кипящую воду с сахаром и варим в течение 7-9 минут. Любительница домашних рецептов отмечает, что если вы соблюдали стерилизацию, то банки можно спокойно хранить в городской квартире.

Фото: 1Mi

Варенье из яблок на зиму

Людмила советует брать ранетки. Промываем их под проточной водой, сушим, а также не забываем делать по несколько проколов в яблоке.

Далее опускаем яблоки в заранее приготовленный сироп из воды и сахара. После закипания поливаем получившимся сиропом. Остужаем после того, как яблоки варились 10-15 минут. Повторно доводим яблоки до кипения (до тех пор, пока они не всплыли).

Фото: 1Mi

«Стерилизовать не обязательно, но хранить советую в проветриваемом помещении. Получается очень вкусно — пальчики оближешь», уверяет женщина.

Такой рецепт не только вкусный, но и полезный, поскольку яблоки являются надежной защитой от опухолевых образований. также они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Некоторые сорта помогают восполнить недостаток витамина С, которого не хватает многим россиянам.

Варенье из ягод облепихи

Этот рецепт мы нашли на просторах интернета.

«Подходит для подачи к чаю, для добавления в любую сладкую выпечку, крем, идеально с мороженым», поделилась автор рецепта Снежана.

Сначала нужно подготовить сахарный сироп: для этого кипятим воду в кастрюле, засыпаем туда сахар, тщательно перемешиваем и варим на медленном огне до небольшого загустения сиропа. Добавляем к этой смеси очищенные ягоды облепихи. Не забываем снимать пенку.

По словам Снежаны, часть ягод лопнет при нагреве, а часть останется в варенье целыми. Но ничего страшного. Это добавляет лакомству свою изюминку.

Раскладываем варенье по простерилизованным банкам и даем остыть при при комнатной температуре. Вуаля, можно пробовать.

Облепиха — отличный источник растительного жира, она помогает при язве желудка, защищает сосуды, сердце, печень, поджелудочную железу, предотвращает развитие сахарного диабета.

Родителям следует быть осторожнее: у некоторых детей возможна аллергическая реакция или непереносимость этой ягоды. Если все в порядке — можно включать в рацион.

Фото: 1Mi

Клюква с сахаром

В архиве Снежаны был еще один рецепт, который многие хвалили — клюква, протертая с сахаром, без варки. Этот способ помогает сохранить полезные свойства ягоды.

Тщательно перебираем ягоды, убираем подгнившие, чтобы избежать брожения. Пробиваем клюкву блендером или же через сито, чтобы масса получилась однородная. Ягод и сахара должно быть равное количество.

«Если же кому-то по состоянию здоровья такое количество сахара кажется чрезмерным, его можно уменьшить. Но тогда клюква будет не так долго храниться», отметила автор.

Заготовку можно разложить по чистым простерилизованным банкам и закатываем крышками. Хранить стоит в прохладном месте.

У клюквы не меньше полезных микроэлементов, чем у облепихи и яблок. Она помогает справляться с инфекционными заболеваниями, повышать иммунитет, способствует хорошей работе мочевой системы и желудочно-кишечного тракта.

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