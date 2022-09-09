Когда дадут отопление жителям Тюменской области в 2022 году?

Точной даты пока нет. Но если судить по срокам прошлых лет — в ближайшие две недели. Например, в прошлом году отопление включили 13 сентября, в 2020 году — 24 сентября, в 2019 — 23 сентября. Как видим, динамика показывает, что отопление стали включать раньше.