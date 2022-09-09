Когда дадут отопление жителям Тюменской области в 2022 году?

Пару дней назад на официальном сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области была опубликована информация о том, что в области почти завершена подготовка к отопительному периоду.
«К осенне-зимнему сезону подготовлено 96,4% объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 99% котельных и тепловых сетей», указано на сайте ведомства.
Также уточнили, что в 9 муниципальных образованиях были подготовлены объекты ЖКХ. Что касается подготовки котельных и теплосетевого комплекса, работы были завершены на 18 участках. В остальных муниципалитетах отопительные мероприятия практически подошли к концу.
Согласно законодательству, решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Важно учитывать, что решение принимается не позднее срока, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия.
Обычно начало отопительного сезона планируется на вторую середину сентября.
Каждый год многих тюменцев не устраивают сроки включения отопления. 2022 год не стал исключением. Люди негодуют и пишут в социальные сети о том, что сильно мерзнут.
Например, мужчина из Тобольска в ярости из-за того, что в его доме невыносимо холодно.
«Включите уже отопление. Холодно ведь. Обогревателя не хватает даже. Одежда не сохнет. Первый этаж, ноги к полу примерзли уже», гневно высказал мнение тоболяк.
Комментатор согласен с мужчиной.
«Такая же ситуация. Я просто окна открываю, и одежда начинает сохнуть. Попробуйте. Будет хуже, но хотя бы одежда высохнет. Россия — страна хардкора», считает Линтон Л.
«Когда включат отопление? В последние дни на улице сыро, ветер и холодно, среднесуточная температура 8 градусов, это издевательство над жителями», негодует анонимный пользователь соцсетей.
В своем посте он добавляет, что обогреватели не спасают.
«Болеет много жителей. Администрация, дайте распоряжение на включение отопления. Каждый год одно и тоже, пока повально болеть не начнем, отопления не увидим», добавил тюменец.
«Согласна, особенно в старых домах, дубак, уже разорились на электричестве из-за обогревателей», сообщает Наталья Тюменская.
Елена Авраменко рассказала «Нашему городу» о том, что она живет в квартире, которая не держит тепло. Девушке приходится ходить в теплых штанах и кофтах.
«Я и сплю в одежде. Чтобы согреться, приходиться включать горячую воду и мыться», поделилась она.
Кроме того, девушка недавно перенесла воспаление почек и ей нельзя мерзнуть. Она опасается, что вновь придется проходить полный курс лечения.
У Аделины Г. новорожденный ребенок. Женщина не хочет, чтобы эта проблема отразилась на ее малыше.
Как известно, приемлемый диапазон комнатной температуры для маленьких детей — 18-22 градусов Цельсия. Однако, некоторые медицинские специалисты уверены, что температура должна быть выше — в пределах 20-23˚С. Стоит понимать, что эти условия не являются сезонными. Они универсальны для любого времени.
Зачастую зимой добавляются дополнительные радиаторы отопления в квартире. Оптимальная температура дома для маленьких детей должна сочетаться с нормальным уровнем влажности. Необходимый показатель — не ниже 60-70%.
Если же дома наблюдается сухой или спертый воздух, то это чревато проблемами с дыханием и другими системами детского организма.
«Простые увлажнители не всегда помогают. А я забочусь о комфорте и безопасности своего ребенка», подчеркнула Аделина.
Точной даты пока нет. Но если судить по срокам прошлых лет — в ближайшие две недели. Например, в прошлом году отопление включили 13 сентября, в 2020 году — 24 сентября, в 2019 — 23 сентября. Как видим, динамика показывает, что отопление стали включать раньше.
Руслан Кухарук в своем телеграмм-канале сообщил, что городская система теплоснабжения готова к подаче тепла.
«Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», написал глава города.
Также он добавил, что социальные объекты будут подключены к теплоснабжению раньше. Некоторые учреждения и сейчас подают заявки. Проводятся работы для запуска тепла.