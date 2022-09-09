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Когда дадут отопление жителям Тюменской области в 2022 году?

9 сентября 02:16
Фото: 1Mi
Тюменцев интересует, когда же в домах включат отопление и они перестанут мерзнуть. «Наш город» узнал, что сообщают власти по этому поводу.
Сюжет
Тюмень

Как обстоит дело с подготовкой к отопительному периоду?

Пару дней назад на официальном сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области была опубликована информация о том, что в области почти завершена подготовка к отопительному периоду.

«К осенне-зимнему сезону подготовлено 96,4% объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 99% котельных и тепловых сетей», указано на сайте ведомства.

Также уточнили, что в 9 муниципальных образованиях были подготовлены объекты ЖКХ. Что касается подготовки котельных и теплосетевого комплекса, работы были завершены на 18 участках. В остальных муниципалитетах отопительные мероприятия практически подошли к концу.

Согласно законодательству, решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Важно учитывать, что решение принимается не позднее срока, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия.

Обычно начало отопительного сезона планируется на вторую середину сентября.

Жалобы горожан на позднее отопление

Каждый год многих тюменцев не устраивают сроки включения отопления. 2022 год не стал исключением. Люди негодуют и пишут в социальные сети о том, что сильно мерзнут.

Например, мужчина из Тобольска в ярости из-за того, что в его доме невыносимо холодно.

«Включите уже отопление. Холодно ведь. Обогревателя не хватает даже. Одежда не сохнет. Первый этаж, ноги к полу примерзли уже», гневно высказал мнение тоболяк.

Комментатор согласен с мужчиной.

«Такая же ситуация. Я просто окна открываю, и одежда начинает сохнуть. Попробуйте. Будет хуже, но хотя бы одежда высохнет. Россия — страна хардкора», считает Линтон Л.

Фото: 1Mi

«Когда включат отопление? В последние дни на улице сыро, ветер и холодно, среднесуточная температура 8 градусов, это издевательство над жителями», негодует анонимный пользователь соцсетей.

В своем посте он добавляет, что обогреватели не спасают.

«Болеет много жителей. Администрация, дайте распоряжение на включение отопления. Каждый год одно и тоже, пока повально болеть не начнем, отопления не увидим», добавил тюменец.

«Согласна, особенно в старых домах, дубак, уже разорились на электричестве из-за обогревателей», сообщает Наталья Тюменская.

Фото: 1Mi

Елена Авраменко рассказала «Нашему городу» о том, что она живет в квартире, которая не держит тепло. Девушке приходится ходить в теплых штанах и кофтах.

«Я и сплю в одежде. Чтобы согреться, приходиться включать горячую воду и мыться», поделилась она.

Кроме того, девушка недавно перенесла воспаление почек и ей нельзя мерзнуть. Она опасается, что вновь придется проходить полный курс лечения.

У Аделины Г. новорожденный ребенок. Женщина не хочет, чтобы эта проблема отразилась на ее малыше.

Как известно, приемлемый диапазон комнатной температуры для маленьких детей — 18-22 градусов Цельсия. Однако, некоторые медицинские специалисты уверены, что температура должна быть выше — в пределах 20-23˚С. Стоит понимать, что эти условия не являются сезонными. Они универсальны для любого времени.

Зачастую зимой добавляются дополнительные радиаторы отопления в квартире. Оптимальная температура дома для маленьких детей должна сочетаться с нормальным уровнем влажности. Необходимый показатель — не ниже 60-70%.

Если же дома наблюдается сухой или спертый воздух, то это чревато проблемами с дыханием и другими системами детского организма.

«Простые увлажнители не всегда помогают. А я забочусь о комфорте и безопасности своего ребенка», подчеркнула Аделина.

Так когда же включат отопление в 2022 году?

Точной даты пока нет. Но если судить по срокам прошлых лет — в ближайшие две недели. Например, в прошлом году отопление включили 13 сентября, в 2020 году — 24 сентября, в 2019 — 23 сентября. Как видим, динамика показывает, что отопление стали включать раньше.

Руслан Кухарук в своем телеграмм-канале сообщил, что городская система теплоснабжения готова к подаче тепла.

Фото: 1Mi

«Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно начнется в разных районах города», написал глава города.

Также он добавил, что социальные объекты будут подключены к теплоснабжению раньше. Некоторые учреждения и сейчас подают заявки. Проводятся работы для запуска тепла.

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