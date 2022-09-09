Как СССР превратил Кубу в Остров Свободы

Эта Свобода рождалась в ходе упорной борьбы кубинцев за свой суверенитет, свою независимость, с правительством Соединенных Штатов, которое привыкло рассматривать Кубу как свой «задний двор», где американцам всё позволено. Свобода Кубы рождалась при помощи Советского Союза, который поддерживал социалистический режим Фиделя Кастро с первых дней его существования, всем, чем мог — от денег и оружия до массового строительства предприятий и обучения студентов в советских вузах.
Открытие Христофором Колумбом американского континента для европейцев началось именно с острова, который позже назовут Кубой. На протяжении 400 лет она была испанской колонией, пока в результате войны за независимость (1895–1898 гг.) и испано-американской войны 1898 года не получила шанс стать суверенной страной. Кубе в этом отказали — остров перешел под прямой контроль США. В Конституцию Кубы была добавлена «поправка Платта», которая прямо разрешала Америке вмешиваться во внутренние дела молодой республики. Благодаря этой поправке США также могли размещать свои военно-морские базы на территории Кубы, и в 1903 году была создана военная база Гуантанамо с одноименной тюрьмой на ее территории. Поправка также закрепляла за американским бизнесом всю собственность, которую он приобрел во время военной оккупации.
После многочисленных внутренних неурядиц, которые прерывались прямыми военными интервенциями США на Кубу, в мае 1925 года на острове была установлена проамериканская военная диктатура генерала Херардо Мачадо. В 1933 году на Кубе произошел военный переворот, Мачадо был свергнут. Так началась политическая карьера руководителя этого переворота, знаменитого сержанта, ставшего генералом, Фульхенсио Батисты, который вначале поддержал антиимпериалистическое движение. Временное правительство, пришедшее на смену режиму Мачадо, создало министерство труда, ввело 8-часовой рабочий день, конфисковало имущество свергнутого диктатора, снизило цены на предметы повседневного обихода и электроэнергию, ввело автономию в университетах. США, однако, не признали новое правительство, и поэтому в 1934 году Батиста, в должности командующего вооруженных сил, захватил власть в свои руки, стал фактическим лидером правительства и был немедленно признан Вашингтоном, и США даже отказались от «поправки Платта».
Батиста сам стал диктатором в результате военного переворота 1952 года. Этим режимом было убито по разным оценкам от 10 000 до 20 000 кубинцев, противников его режима. Большая часть сельскохозяйственных земель и предприятий в стране перешла в руки американских собственников, а социальные гарантии уменьшались и отменялись. На Кубе среди широких слоёв населения зрело недовольство. С этого неприятия диктатуры и началась политическая карьера Фиделя Кастро, пламенного борца с режимом Батисты за свободу Кубы, который в 1953 году попытался поднять восстание с группой единомышленников, захватив армейские казармы Монкада. С 1956 года, вместе с братом Раулем и врачом-аргентинцем Эрнесто Че Геварой, Фидель руководил вооруженной борьбой в кубинских лесах и горах.
1 января 1959 года Повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро свергла диктатуру Батисты. Гавана оказалась в руках повстанцев. Начался новый период кубинской истории — период социалистической республики. Были национализированы практически все предприятия, принадлежащие на Кубе американцам, и проведена аграрная реформа. В ответ на это Штаты объявили о разрыве дипломатических отношений с Гаваной. Среди покинувших остров после прихода к власти Фиделя Кастро было немало сторонников силового способа вернуть себе утраченное. Однако попытка вторжения 17 апреля 1959 года с треском провалилась, а президент США Джон Ф. Кеннеди не решился отдать приказ о прямой военной поддержке контрреволюционеров. 1 мая 1961 года Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции. И это на многие годы определило характер взаимоотношений между Кубой и США.
«Нужно понимать, что Куба на момент пятидесятых годов представляла собой фактически колонию Соединенных Штатов Америки. Там развивался совершенный, как бы мы сказали сегодня, сырьевой сектор экономики. В стране была большая бедность населения. И после того, как Куба вошла в социалистический лагерь — изменилось в жизни кубинцев очень многое. Они получили бесплатное образование, бесплатную медицину, социальное равенство. И для простых кубинцев, конечно, это имело большое значение».
Любовь Ульянова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ
С этого момента история Советского Союза и Кубы начала идти, как говорится, рука об руку. Если до этого объявления СССР наблюдал за происходящим со сдержанным интересом, то шанс расширить социалистический блок на Западное полушарие, да ещё под самым «боком» Америки, вызвал в Москве бурное одобрение и желание оказать поддержку. На Кубу прилетел первый заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Иванович Микоян и привез молодому правительству Фиделя Кастро огромный по тем временам кредит — 100 миллионов долларов. Кредит, выданный СССР, и подписанное в ходе визита Микояна соглашение о закупках 5 миллионов тонн кубинского сахара ежегодно спасли режим Кастро, который усиленно пытались задушить США с помощью своей тотальной экономической блокады. Сахар был рассчитан по ценам, выгодным Кубе, а не «рыночным».
На Кубу были отправлены советские инженеры, военные специалисты и много оружия с целью предотвратить повторение американской интервенции. Практически сразу после этого наступил печально знаменитый Карибский кризис. Тогда СССР разместил на острове свои ядерные ракеты. США последовательно окружали Советский Союз своими боеголовками по периметру границ, и Москва решила ответить Вашингтону «взаимностью» в этом вопросе. Мир оказался на пороге ядерной войны, так как американцы собирались задерживать советские корабли с грузами на Остров Свободы. Естественно, СССР был категорически против. Люди по всей планете были в панике, скупая продукты первой необходимости и медикаменты — впервые за долгое время полки американских супермаркетов опустели.
«Можно сказать, что и Советский Союз имел важное значение для Кубы, и Куба имела большое значение для Советского Союза. Это выражалось не только в противостоянии между СССР и США в условиях Карибского кризиса, но, в первую очередь, было возможностью, которая выпала Советскому Союзу, показать себя в период холодной войны, причем не просто издалека погрозить пальцем, а в непосредственной близости от берегов Соединенных Штатов Америки».
Олег Науменко, Кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий в МИСиС
Все-таки тогда сторонам удалось найти компромисс. СССР согласился убрать ракеты в обмен на следующие гарантии США: ненападение на Кубу и последующий демонтаж американских ядерных ракет в Италии и Турции. Решение убрать советские ракеты с острова было принято Никитой Хрущевым единолично, без обсуждения этого вопроса с Фиделем Кастро, что на время вызвало напряжение в отношениях двух лидеров. А радикально настроенные революционеры с Кубы во главе со знаменитым «лицом с миллиарда маечек» Эрнесто Че Геварой стали продвигать идею об «экспорте кубинской революции». Че Гевара верил, что «после революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они — контрреволюционеры». Не найдя себя в кубинской партийной и государственной структуре, он ушел со всех постов, покинул Кубу и стал помогать в организации партизанских антиимпериалистических войн по всему миру. Ушедший из власти гиперреволюционер руководил партизанскими отрядами в Конго, затем в Боливии, где и погиб.
Меж тем, кубинцы стали шутить, что из СССР «им не поставляют только снегоочистители». С Кубы в СССР поставлялись не только сахар, но и цитрусовые, что было колоссальной помощью кубинцам — американский рынок был закрыт. С тех самых времен по всей Кубе остались знаки дорожного движения, указатели и плакаты на трех языках: испанском, английском и русском. Вплоть до распада Советского Союза, Куба получала огромную помощь от Москвы. Советские специалисты помогли создать единую национальную энергетическую систему острова, сдав в эксплуатацию 45% всех энергетических мощностей республики. При помощи СССР была выполнена масштабная реконструкция 156 сахарных заводов и построено 9 новых. Большого прогресса удалось достичь и в области медицины: до сих пор кубинская медицина считается одной из лучших в мире, а кубинские врачи-специалисты работали и работают по всей Латинской Америке. Куба занимает первое место по Латинской Америке по грамотности населения: она составляет 98 процентов! — это один из лучших показателей в мире.
Для американцев устранение Фиделя Кастро стало уже не просто политической задачей, а делом практически «личным». За годы правления Кастро на него было совершено более 630 покушений — мировой рекорд. Организованы они были как американской разведкой, так и противниками политики Фиделя. Рекордсменом покушений был Рональд Рейган — 197 штук. Методы были самыми изощренными, — например, подарочный акваланг с туберкулезной палочкой.
После распада Советского Союза в 1991 году на острове начался масштабный экономический кризис, который дополнительно усугублялся торговым эмбарго со стороны США. В 90-е годы Россия и Куба практически прекратили военно-техническое сотрудничество, а масштабы торговли сократились в разы. Куба взяла курс на «китайский опыт» сохранения социализма при внедрении рыночной экономики. Все это время Фидель Кастро продолжал руководить страной, лишь в 2008 году уйдя со всех государственных постов, и в 2011 году — партийных.
Возрождение связей Москвы и Гаваны началось в нулевые, а в 2014 году президент России Владимир Путин встретился с Раулем Кастро, младшим братом Фиделя, который тогда занимал руководящие посты на Кубе, и списал большую часть государственного долга острова перед СССР в размере 35 миллиардов долларов США. Помимо этого, Куба и Россия договорились о взаимном военном и торгово-экономическом сотрудничестве. И по сей день кубинцы относятся к русским с симпатией. Можно смело утверждать, что без нашей страны не было бы никакого кубинского суверенитета в принципе, а Гавана, пусть даже формально не являясь колонией США, фактически оставалась бы ею.