11 сентября 2022 года в Тюмени и во всем регионе пройдут выборы депутатов в местные представительные органы. После завершения выборов, подсчета голосов и подведения итогов предполагается, что состав этих органов будет обновлен в нескольких районах области.
В воскресенье, 11 сентября, будут выбирать депутатов в следующих районах:
Кроме того, запланированы и дополнительные выборы. Так, будут оглашены результаты выборов в областную думу 7-го созыва по Надымскому ЯНАО — это второй избирательный округ. Будут выбраны депутаты городской думы в Тобольске по двум округам, депутаты гордумы Ишима по двум округам и депутаты гордумы Уватского муниципального района по одному округу.
39 депутатов поборются за места в нескольких десятках сельских поселений из нескольких районов региона. Победители определятся по итогам дополнительных выборов. В общей сложности в Тюмени и во всем регионе официальную регистрацию прошли 244 депутата, всего предусмотрено сто муниципальных мандатов.
11 сентября 2022 года для волеизъявления избиратели могут прийти лично на избирательные участки, не забыв взять с собой паспорт. Те жители Тюмени и региона, которые в силу уважительных причин не смогут дойти до избирательных участков в день выборов, могут вызвать представителей комиссии к себе домой. Однако причина должна быть действительно уважительной — к примеру, отсутствие возможности надолго оставить детей, тяжело больных близких или родственников, инвалидов, чтобы прийти на выборы. Невозможность посетить участок физически тоже считается уважительной причиной. Для того чтобы вызвать членов избирательной комиссии на домашний адрес, нужно заранее направить соответствующее заявление.
Для волеизъявления в день выборов вовсе необязательно приходить на участок, к которому гражданин прикреплен по месту постоянной регистрации. Проголосовать можно и на любом другом участке, однако для этого потребуется подать заранее заявление в МФЦ или через «Госуслуги».
11 сентября жители Тюмени и разных районов региона, в которых будут выбирать муниципальных депутатов, смогут отдать свои голоса за кандидатов, посетив избирательные участки по месту своей постоянной регистрации (прописки). Уточнить, где находится участок, к которому прикреплен избиратель, желательно заранее, обратившись в местную комиссию по выборам, или посредством сайта ЦИК.
В некоторых населенных пунктах региона в день выборов будут работать мобильные избирательные участки, что упростит процедуру голосования и поможет выполнить свой гражданский долг максимальному количеству жителей области.
Тюмень в 2022 году не вошла в число субъектов Федерации, где реализуется возможность для дистанционного электронного голосования онлайн (ДЭГ). В отличие от жителей регионов, где такая возможность предусмотрена, тюменцы могут проголосовать только очно, посетив участок 11 сентября 2022 года.