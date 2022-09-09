Итоги ВЭФ-2022 – почти 300 договоров на сумму свыше 3 трлн рублей VII

На основном заседании форума выступил президент Российской Федерации. Он отметил, что сегодня центр технологического и экономического роста переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Политики, бизнесмены и учёные обсуждали смещение центра сил на восток не только на этой дискуссии, но и все 4 дня форума. Также они говорили о потенциале России в сложившейся ситуации. К слову, новый внешнеполитический курс России отразился и в названии ВЭФ-2022 – “На пути к многополярному миру”.