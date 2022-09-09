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Итоги ВЭФ-2022 – почти 300 договоров на сумму свыше 3 трлн рублей VII

9 сентября 11:45
VII Восточный экономический форум закончился. В его рамках состоялось более 100 мероприятий, на которых выступили свыше 750 спикеров и модераторов. В ключевой дискуссии ВЭФ-2022 принял участие Владимир Путин. Также он участвовал в открытии трёх новых производств в ДФО.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на ВЭФ-2022 подписано 296 соглашений на сумму более 3,27 трлн рублей. Он назвал это рекордным показателем. Также он отметил, что Дальний Восток развивается вопреки антироссийским санкциям. В регионе реализуется 2720 инвестиционных проектов, 525 из них уже работают. В регион инвестировали уже 2,7 млрд рублей, создано свыше 100 000 рабочих мест, пишет vostokmedia.com.

В этом году ВЭФ-2022 объединил более 7000 участников из почти 70 стран и территорий. Наибольшее число гостей прибыли из КНР, Монголии, Индии. Среди приехавших на форум были 15 высокопоставленных чиновников из-за рубежа и 11 дипломатов.

На основном заседании форума выступил президент Российской Федерации. Он отметил, что сегодня центр технологического и экономического роста переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Политики, бизнесмены и учёные обсуждали смещение центра сил на восток не только на этой дискуссии, но и все 4 дня форума. Также они говорили о потенциале России в сложившейся ситуации. К слову, новый внешнеполитический курс России отразился и в названии ВЭФ-2022 – “На пути к многополярному миру”.

В рамках ВЭФ уже второй раз была организована юношеская сессия“ВЭФ.Юниор”. Молодые предприниматели и специалисты в различных областях, а также студенты обсуждали современные технологии и меры, которые нужны для поддержки предпринимательства в молодёжной среде.

В рамках ВЭФ в этом году на площадке Росконгресс Клуба впервые открылся Международный центр совместных инициатив – ICJI, новый проект Фонда Росконгресс.

Информационным партнером форума выступил медиахолдинг 1MI.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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