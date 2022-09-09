История об упавшей в могилу тоболячке оказалась фейком

Горожанка решила сократить путь и в итоге попала в ловушку. Поскольку самостоятельно выбраться из глубокой ямы она не смогла, обратилась за помощью в МЧС.
«Нашему Городу» в ведомстве данную информацию не подтвердили.
«Таких происшествий не было зарегистрировано за последние дни в Тюменской области. У экстренных служб такой информации тоже нет», сообщили в МЧС.
Также в ведомстве добавили, что подобный случай был зафиксирован в 20-х числах августа в Тобольске. Там девушка упала в строительную яму рядом с пожарной частью. Выбраться ей оттуда помогли огнеборцы — они услышали крики о помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Ялуторовске женщина упала в колодец, когда набирала воду. В ожидании помощи она провела в холодной воде порядка семи часов. ЧП произошло в начале сентября.