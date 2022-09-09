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История об упавшей в могилу тоболячке оказалась фейком

9 сентября 11:04
Фото: 1Mi
Новость о провалившейся в яму, вырытую для могилы на мусульманском кладбище, накануне облетела все тюменские социальные сети. СМИ, ссылаясь на некий источник в МЧС по Тюменской области, сообщили, что инцидент произошел в Тобольске на татарском кладбище.

Горожанка решила сократить путь и в итоге попала в ловушку. Поскольку самостоятельно выбраться из глубокой ямы она не смогла, обратилась за помощью в МЧС.

«Нашему Городу» в ведомстве данную информацию не подтвердили.

«Таких происшествий не было зарегистрировано за последние дни в Тюменской области. У экстренных служб такой информации тоже нет», сообщили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что подобный случай был зафиксирован в 20-х числах августа в Тобольске. Там девушка упала в строительную яму рядом с пожарной частью. Выбраться ей оттуда помогли огнеборцы — они услышали крики о помощи.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Ялуторовске женщина упала в колодец, когда набирала воду. В ожидании помощи она провела в холодной воде порядка семи часов. ЧП произошло в начале сентября.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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