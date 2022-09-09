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Эдин Терзич считает «Копенгаген» серьезным соперником в Лиге чемпионов

9 сентября 17:24
Фото: pxhere.com
Наставник дортмундской «Боруссии» признался, что смотрел все игры «Копенгагена» в текущем сезоне.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу УЕФА, он будет советоваться со своими помощниками и другими членами тренерского штаба команды перед матчем против датчан, который пройдет уже 6 сентября. Терзич заявил, что в Лиге чемпионов не бывает слабых команд, и если датчане попали в групповой этап, значит, они этого достойны. Тренер «Копенгагена», в свою очередь, отметил, что его команда приехала показать зрелищный футбол и порадовать болельщиков. Напомним, что двумя другими участниками этой группы являются испанская «Севилья» и английский «Манчестер Сити».

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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