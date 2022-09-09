Депутат Сергей Романов успел сдать мандат перед смертью председателя облдумы

Романов с своем заявлении просил главу областной думы снять с него полномочия депутата с 25-го июня. Но документ рассмотрят лишь сегодня на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
По информации источника «Нашего города» руководство «Единой России» просило Романова затянуть с подачей заявления о сложении полномочий для того, чтобы не назначать довыборы по одномандатному округу, где избирался Романов.
«Не смогли найти подходящего кандидата с деньгами и административным ресурсом, который потенциально может показать хороший результат на этом большом по избирателям округе»рассказал источник «Нашего города» в облдуме.
Напомним, что Сергей Романов начал свою карьеру с должности инженера в НИПИ КБС. Позже он занимал руководящие должности на промышленных предприятиях.
Также он был первым заместителем гендиректора «Винзилинского завода стеновых керамических материалов».
А в 2003 году он окончил городской нефтегазовый университет, получив диплом по специальности «экономист-менеджер».
В том же году его избрали депутатом Тюменской городской Думы. В марте 2007 года он уже вошел в состав областной Думы.
Сейчас Романов числится заместителем руководителя фракции «Единая Россия», заместителем председателя комитета по экономической политике и природопользованию, а также членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Романов являлся координатором проекта «Новые дороги городов России» в Тюменской области.
4 мая мы как раз писали о том, что Сергей Романов планирует отказаться от мандата в июне. Причиной тому стали семейные обстоятельства. Однако тогда официальных заявлений от избранника не было.