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Депутат Сергей Романов успел сдать мандат перед смертью председателя облдумы

9 сентября 05:53
Фото: «НашГород»
Заявление о сложении полномочий депутата Сергей Романов направил 24 июня на имя Сергея Корепанова. Сегодня депутаты впервые рассмотрят заявление и примут решение о досрочном прекращении полномочий депутата 23 сентября на заседании облдумы. Сам депутат свою отставку не комментирует.

Романов с своем заявлении просил главу областной думы снять с него полномочия депутата с 25-го июня. Но документ рассмотрят лишь сегодня на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

По информации источника «Нашего города» руководство «Единой России» просило Романова затянуть с подачей заявления о сложении полномочий для того, чтобы не назначать довыборы по одномандатному округу, где избирался Романов.

«Не смогли найти подходящего кандидата с деньгами и административным ресурсом, который потенциально может показать хороший результат на этом большом по избирателям округе»рассказал источник «Нашего города» в облдуме.

Напомним, что Сергей Романов начал свою карьеру с должности инженера в НИПИ КБС. Позже он занимал руководящие должности на промышленных предприятиях.

Также он был первым заместителем гендиректора «Винзилинского завода стеновых керамических материалов».

А в 2003 году он окончил городской нефтегазовый университет, получив диплом по специальности «экономист-менеджер».

Фото: tyumen.er.ru

В том же году его избрали депутатом Тюменской городской Думы. В марте 2007 года он уже вошел в состав областной Думы.

Сейчас Романов числится заместителем руководителя фракции «Единая Россия», заместителем председателя комитета по экономической политике и природопользованию, а также членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Романов являлся координатором проекта «Новые дороги городов России» в Тюменской области.

4 мая мы как раз писали о том, что Сергей Романов планирует отказаться от мандата в июне. Причиной тому стали семейные обстоятельства. Однако тогда официальных заявлений от избранника не было.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени простились с Сергеем Корепановым.

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