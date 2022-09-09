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Александр Моор поручил усилить взаимодействие ответственных ведомств в сфере ЖКХ

9 сентября 12:01
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере ЖКХ обсудили участники очередного онлайн-заседания регионального координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что преступность в сфере ЖКХ представляет собой существенную угрозу для благополучия жителей региона. От обеспечения законности в этой отрасли во многом зависит повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД Алексей Похиленко доложил, что с начала года в регионе выявлено 20 преступлений в сфере ЖКХ, по семи из них дела уже переданы в суд. В областной бюджет возвращено порядка 3 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 году рассмотрено более ста материалов по фактам противоправных действий руководителей управляющих компаний. В результате проведенных проверок возбуждено 3 уголовных дела по фактам растраты денежных средств граждан.

Свыше полутора тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ пресечено в регионе в 2022 году в результате вмешательства прокуратуры, отметил прокурор Тюменской области Владислав Московских. К ответственности привлечены порядка 400 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 13 уголовных дел.

Глава региона поручил усилить взаимодействие между правоохранительными органами, надзорными и контролирующими ведомствами, региональными и муниципальными органами власти в целях улучшения работы по обеспечению законности в такой сложной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство.

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