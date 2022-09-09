Александр Моор поручил усилить взаимодействие ответственных ведомств в сфере ЖКХ

Глава региона отметил, что преступность в сфере ЖКХ представляет собой существенную угрозу для благополучия жителей региона. От обеспечения законности в этой отрасли во многом зависит повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
В свою очередь, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД Алексей Похиленко доложил, что с начала года в регионе выявлено 20 преступлений в сфере ЖКХ, по семи из них дела уже переданы в суд. В областной бюджет возвращено порядка 3 миллионов рублей.
Кроме того, в 2022 году рассмотрено более ста материалов по фактам противоправных действий руководителей управляющих компаний. В результате проведенных проверок возбуждено 3 уголовных дела по фактам растраты денежных средств граждан.
Свыше полутора тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ пресечено в регионе в 2022 году в результате вмешательства прокуратуры, отметил прокурор Тюменской области Владислав Московских. К ответственности привлечены порядка 400 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 13 уголовных дел.
Глава региона поручил усилить взаимодействие между правоохранительными органами, надзорными и контролирующими ведомствами, региональными и муниципальными органами власти в целях улучшения работы по обеспечению законности в такой сложной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство.