Александр Моор поручил усилить взаимодействие ответственных ведомств в сфере ЖКХ

В свою очередь, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД Алексей Похиленко доложил, что с начала года в регионе выявлено 20 преступлений в сфере ЖКХ, по семи из них дела уже переданы в суд. В областной бюджет возвращено порядка 3 миллионов рублей.