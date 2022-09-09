Александр Моор дал поручения по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области

«Необходимо активно работать над улучшением показателей, которые позволят нашему региону вернуться в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2022 году мы заняли пятое место. Это высокий результат в условиях стремительно меняющейся международной экономической ситуации. Но чтобы быть лидером, нужно активно работать над улучшением ряда показателей», сказал Моор.