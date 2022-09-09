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Александр Моор дал поручения по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области

9 сентября 13:02
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ответственным департаментам усилить работу над улучшением показателей, чтобы регион вернулся в топ лидеров нацрейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом рассказали в пресс-службе главы области.

На заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата губернатор напомнил, что создание максимально комфортных условий для ведения любого бизнеса в Тюменской области, независимо от его масштаба, — важная задача региональных и муниципальных органов власти, надзорных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и предпринимательского сообщества.

«Необходимо активно работать над улучшением показателей, которые позволят нашему региону вернуться в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2022 году мы заняли пятое место. Это высокий результат в условиях стремительно меняющейся международной экономической ситуации. Но чтобы быть лидером, нужно активно работать над улучшением ряда показателей», сказал Моор.

По итогам национального рейтинга, формируемого в основном на базе оценок предпринимательского сообщества, Тюменская область сохранила лидерские позиции по целому ряду показателей, в том числе в таких сферах, как качество и скорость регистрации прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям электроснабжения, качество дорог, комплексное сопровождение инвестпроектов.

Тюменское бизнес-сообщество высоко оценивает деятельность регионального совета по улучшению инвестиционного климата, инвестиционный портал региона, портал поддержки малого и среднего предпринимательства, скорость и качество процедур по предоставлению земельных участков.

По итогам заседания губернатор поручил областному департаменту ЖКХ изучить опыт Московской области по сокращению сроков присоединения новых объектов к инженерным сетям. В Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой, перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, по мнению главы региона, необходимо активнее внедрять технологии бережливого производства.

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