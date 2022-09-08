ВТБ: продажи автокредитов в Тюменской области в августе выросли на 20%

Ранее в рамках ВЭФ-2022 ВТБ объявил о запуске льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. Согласно условиям новой программы, с 14 сентября клиенты с тремя и более детьми в возрасте до 21 года, проживающие в регионе, смогут оформить в банке автокредит по сниженной ставке. Предложение распространяется на покупку как нового автомобиля, так и с пробегом. Для получения льготных условий клиентам достаточно предоставить информацию о наличии трех или более детей до 21 года. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. Транспортное средство должно быть приобретено в течение двух месяцев после получения кредита. После оплаты страховки и оформления машины в залог ставка составит 4,2% на весь срок кредита. В случае приобретения карты«Автолюбитель» ставка дополнительно будет снижена до 2,7%. Все операции можно осуществить дистанционно. Льготную ставку смогут получить также категории попечителей и опекунов.