В Тюменской области задержали подпольных оружейников

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия полицейские организовали в июле–августе 2022 года. Им удалось изъять из оборота огнестрельное оружие российского и иностранного производства. Речь идет о четырех пулеметах, 25 пистолетах-пулеметах, 171 пистолете и револьвере, 130 винтовках, карабинах и ружьях. Кроме того, в мастерских полицейские нашли пусковые установки с ракетами, огнеметы, артиллерийские снаряды, мины, гранаты и свыше 41 килограмма взрывчатых веществ.