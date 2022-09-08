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В Тюменской области задержали подпольных оружейников

8 сентября 11:28
Фото: pxhere.com
Сотрудники правоохранительных органов провели в 40 субъектах Российской Федерации операции по выявлению нелегальных оружейных мастерских.

Под Тюменью также были задержаны подпольные оружейники. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия полицейские организовали в июле–августе 2022 года. Им удалось изъять из оборота огнестрельное оружие российского и иностранного производства. Речь идет о четырех пулеметах, 25 пистолетах-пулеметах, 171 пистолете и револьвере, 130 винтовках, карабинах и ружьях. Кроме того, в мастерских полицейские нашли пусковые установки с ракетами, огнеметы, артиллерийские снаряды, мины, гранаты и свыше 41 килограмма взрывчатых веществ.

В целом в России выявили 35 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасов. Задержаны свыше 90 человек.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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