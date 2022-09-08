В Тюменской области осудили женщину, въехавшую в Россию с недействительным паспортом

Женщину оштрафовали на 2 тысячи рублей и заставили покинуть пределы страны. Кроме того, ее поместили в специальное учреждение для иностранных граждан без гражданства.
Выяснилось, что в августе этого года на КПП пограничного перехода выявили гражданку Республики Кыргызстан. Она предъявила недействительный паспорт.
Был составлен административный протокол. Женщина сказала, что не знала, что документ стал недействительным. Оказалось, что это обман, поскольку документ был таким уже при въезде в страну.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца оштрафовали за перевоз безакцизного алкоголя.