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В Тюменской области осудили женщину, въехавшую в Россию с недействительным паспортом

8 сентября 09:35
Фото: 1Mi
Казанский суд Тюменской области признал виновной гражданку Киргизии в нарушении правил въезда в Россию. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

Женщину оштрафовали на 2 тысячи рублей и заставили покинуть пределы страны. Кроме того, ее поместили в специальное учреждение для иностранных граждан без гражданства.

Выяснилось, что в августе этого года на КПП пограничного перехода выявили гражданку Республики Кыргызстан. Она предъявила недействительный паспорт.

Был составлен административный протокол. Женщина сказала, что не знала, что документ стал недействительным. Оказалось, что это обман, поскольку документ был таким уже при въезде в страну.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца оштрафовали за перевоз безакцизного алкоголя.

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