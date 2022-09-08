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В Тюмени женщина 50 раз ударила подругу кухонным ножом

8 сентября 11:30
Фото: pixabay.com
В административном центре Тюменской области завершено расследование уголовное дела против 31-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве знакомой.

По версии следствия, преступление подозреваемая совершила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует «КП-Тюмень».

24 июля текущего года в квартире на улице 30 лет Победы обвиняемая употребляла спиртное вместе со своей 38-летней жертвой. Подруги поссорились. В ходе словесной перепалки фигурантка дела схватила кухонный нож и 50 раз ударила им потерпевшую в разные части тела. От полученных ранений та скончалась на месте. Предполагаемая убийца сбежала с места преступления. Ее вскоре задержали.

Уголовное дело скоро поступит в суд.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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