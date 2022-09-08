В Тюмени женщина 50 раз ударила подругу кухонным ножом

24 июля текущего года в квартире на улице 30 лет Победы обвиняемая употребляла спиртное вместе со своей 38-летней жертвой. Подруги поссорились. В ходе словесной перепалки фигурантка дела схватила кухонный нож и 50 раз ударила им потерпевшую в разные части тела. От полученных ранений та скончалась на месте. Предполагаемая убийца сбежала с места преступления. Ее вскоре задержали.