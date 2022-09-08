В Тюмени в церкви нашли кости священников

Кости находили в 2021–2022 годах. Эксперты криминалисты выяснили, кому они принадлежат. Об этом информирует «КП-Тюмень».
По словам представителей комитет культурного наследия Тюменской области, найденные в храме и вокруг него останки принадлежат священникам и «другим личностям». Кости собираются перезахоронить. Это предусмотрено действующим контрактом.
Подрядчиком завершены подготовительные работы. Компания приобрела и привезла гробы в Тюмень. Место обнаружения останков священников на территории Спасской церкви уже оборудовали и подготовили к перезахоронению. Иные останки захоронят в уже выкопанной рядом с объектом братской могиле, пояснили в комитете культурного наследия.