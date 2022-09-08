В Тюмени в церкви нашли кости священников

Подрядчиком завершены подготовительные работы. Компания приобрела и привезла гробы в Тюмень. Место обнаружения останков священников на территории Спасской церкви уже оборудовали и подготовили к перезахоронению. Иные останки захоронят в уже выкопанной рядом с объектом братской могиле, пояснили в комитете культурного наследия.