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В Тюмени в церкви нашли кости священников

8 сентября 11:27
Фото: pxhere.com
В административном центре Тюменской области в ходе реставрации Спасской церкви снова обнаружили человеческие останки.

Кости находили в 2021–2022 годах. Эксперты криминалисты выяснили, кому они принадлежат. Об этом информирует «КП-Тюмень».

По словам представителей комитет культурного наследия Тюменской области, найденные в храме и вокруг него останки принадлежат священникам и «другим личностям». Кости собираются перезахоронить. Это предусмотрено действующим контрактом.

Подрядчиком завершены подготовительные работы. Компания приобрела и привезла гробы в Тюмень. Место обнаружения останков священников на территории Спасской церкви уже оборудовали и подготовили к перезахоронению. Иные останки захоронят в уже выкопанной рядом с объектом братской могиле, пояснили в комитете культурного наследия.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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