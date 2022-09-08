В Тюмени пройдет юбилейная X профессиональная выставка «Служим Отечеству»

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Посетить ее могут все желающие. Особенно это будет полезно для школьников и будущих абитуриентов. Мероприятие поможет узнать подробно о службе в рядах вооруженных сил и определиться с будущей профессией.
Выставка «Служим Отечеству» уже стала традиционной. В ней принимают участие представители различных структур: МЧС, пункт отбора на военную службу по контракту, Тюменская областная служба экстренного реагирования, УМВД, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, следком, «ДОСААФ России», таможня, детский морской центр «Алый парус» и центр «Аванпост». Ожидается и участие представителей вузов из других городов.
На отдельной площадке будет представлена военная техника. Гости увидят пожарные автомобили и автоцистерну, квадроциклы и гидроциклы МЧС, катер для спасательных операций, бронетранспортер БТР-82, патрульные автомобили ДПС и ППС, служебный автомобиль для конвоирования, КАМАЗ, УРАЛ и УАЗ ДОСААФ.
В программу также войдут показательные выступления сотрудников силовых ведомств. Ежегодно выставку посещают около 3 тысяч человек, а к дистанционному формату подключаются более 7 тысяч участников.
Стоит отметить, что вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в Тюменской области уделяется повышенное внимание. Областная столица — это город, где размещены Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. В рамках дополнительного образования успешно функционирует Региональный центр допризывной подготовки молодежи «Аванпост».