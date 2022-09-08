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В Тюмени пройдет юбилейная X профессиональная выставка «Служим Отечеству»

8 сентября 11:05
Фото: Центр «Аванпост»
В воскресенье, 9 сентября, на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» состоится юбилейная, десятая по счету, региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству». О мероприятии рассказали в региональном департаменте спорта и допобразования.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Посетить ее могут все желающие. Особенно это будет полезно для школьников и будущих абитуриентов. Мероприятие поможет узнать подробно о службе в рядах вооруженных сил и определиться с будущей профессией.

Выставка «Служим Отечеству» уже стала традиционной. В ней принимают участие представители различных структур: МЧС, пункт отбора на военную службу по контракту, Тюменская областная служба экстренного реагирования, УМВД, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, следком, «ДОСААФ России», таможня, детский морской центр «Алый парус» и центр «Аванпост». Ожидается и участие представителей вузов из других городов.

На отдельной площадке будет представлена военная техника. Гости увидят пожарные автомобили и автоцистерну, квадроциклы и гидроциклы МЧС, катер для спасательных операций, бронетранспортер БТР-82, патрульные автомобили ДПС и ППС, служебный автомобиль для конвоирования, КАМАЗ, УРАЛ и УАЗ ДОСААФ.

В программу также войдут показательные выступления сотрудников силовых ведомств. Ежегодно выставку посещают около 3 тысяч человек, а к дистанционному формату подключаются более 7 тысяч участников.

Стоит отметить, что вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в Тюменской области уделяется повышенное внимание. Областная столица — это город, где размещены Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. В рамках дополнительного образования успешно функционирует Региональный центр допризывной подготовки молодежи «Аванпост».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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