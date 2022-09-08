В центре Тюмени неизвестные сломали молодые деревья

Отметим, в этом году весной в Тюмени было высажено около 10 тысяч саженцев в границе от улицы Максима Горького до моста Влюбленных. Накануне в областной столице стартовали работы по озеленению Заречного микрорайона, микрорайона Казарово, улиц Монтажников, Пражской и других. Они продлятся два месяца. За это время планируется высадить порядка восьми тысяч молодых деревьев.