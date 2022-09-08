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В центре Тюмени неизвестные сломали молодые деревья

8 сентября 03:50
Фото: Тюмень-наш дом
В Тюмени неизвестные сломали все молодые деревья, высаженные на улице 50 лет ВЛКСМ. Фотографии сломанного молодняка тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Как можно быть такими бессердечными. Все высаженные деревья сломаны. Ни одного не пощадили», написала Нуна К.

Отметим, в этом году весной в Тюмени было высажено около 10 тысяч саженцев в границе от улицы Максима Горького до моста Влюбленных. Накануне в областной столице стартовали работы по озеленению Заречного микрорайона, микрорайона Казарово, улиц Монтажников, Пражской и других. Они продлятся два месяца. За это время планируется высадить порядка восьми тысяч молодых деревьев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице проезд Солнечный из-за проволочной перетяжки на стволах погибли молодые деревья.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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